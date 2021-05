La nouvelle éco : Ice tower, la trousse de toilette du 21ème siècle, conçue par une start up rochelaise

C'est un produit innovant, éco responsable et zéro déchet. La start up rochelaise Antarctiqua lance Ice Tower une trousse de toilette fabriquée dans une matière biosourcée à base d'huile de ricin et de sciure de bois. Ses petits modules permettent d'emporter des produits de beauté achetés en vrac.

Elle a la forme d'une tour, faite de plusieurs petits modules ronds blanc, noir, parme et gris qui s'empilent. A l'intérieur, on peut mettre son gel douche ou son champoing acheté en vrac, ou ranger une brosse à dents ou ben un rasoir démontable. C'est Ice Tower, la trousse de toilette du 21ème siècle : éco responsable et zéro déchet.

Son créateur Romain Corre en a eu l'idée dans sa salle de bain, en empilant deux boites de gel pour les cheveux. Il avait aussi constaté en voyage, qu'une trousse de toilette classique n'est pas toujours pratique, et n'est pas étanche. D'où boites qui retiennent tout type de liquides, leurs couvercles se dévissent pour découvrir un petit trou permettant de verser facilement des produits.

Les modules conçus pour être ludiques, et solides sont fabriqués dans un tout nouveau matériau biosourcé Greenfib, constitué d'huile de ricin et de sciure de bois, mis au point par une entreprise bretonne installée à La Forêt Fouesnant. L'Ice Tower, est un produit français imaginé à La Rochelle par Romain Corre, avec Zig Design (Rennes), vendu dans un packaging créé par une rochelaise Anne Sarah Desvallois.

Il a fallu deux ans et demi pour boucler le projet, avec l'aide d'une collecte réalisée sur internet. 230 contributeurs ont apporté 10 000€ (ils recevront à la fin du mois leur contrepartie). La start up a bénéficié d'un accompagnement important, dont celui du technopole à La Rochelle et du soutien de l'Agence de l'Inovation de Nouvelle Aquitaine

Pour l'instant l'Ice Tower n'est pas encore en magasin. La start up Antarctiqua devrait signer à la fin du mois un partenariat pour la commercialisation avec un réseau important de magasins spécialisés. La production des Ice Tower a commencé, les premières achetées sur le site internet d'Antarctiqua seront livrées à la fin du mois.

Les modules sont vendus 10 euros à l'unité, le module et accessoires (miroir, brosse à dent et boite pour pastille de dentifrice) 25€. La tour avec 4 modules et accessoires 60€ et la tour complète 90€.