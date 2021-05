Depuis 1999, cette association des Pyrénées-Orientales collecte du matériel usagé pour le revaloriser, et le redistribuer aux plus précaires. Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité est en augmentation.

La nouvelle éco : IDA 66, une association qui récupère de vieux objets pour les recycler et les redistribuer

Deux bonnes actions en une. IDA 66 donne une seconde vie à des objets du quotidien, pour ensuite venir en aide aux plus fragiles. "Nous collectons des cartouches d’encre usagée, du matériel informatique, de l’électronique, du petit mobilier, de la vaisselle, du linge..." liste la présidente Viviane Torrents, invité ce mercredi de la Nouvelle Eco sur France Bleu Roussillon.

L’association peut se déplacer au domicile de chacun pour récupérer le matériel, mais il est également possible de le déposer dans ses locaux, situé au Marché Saint-Charles à Perpignan. Ensuite, les éléments collectés sont réhabilités, pour les donner gratuitement à un public précaire.

Une hausse d’activité avec la crise sanitaire

Depuis le début de la crise liée au Covid-19, et toutes ses conséquences économiques, l’activité de l’association s’accélère. "Les demandes d’aides et d’interventions ont augmenté. En 2020, nous avons apporté de l’aide à 160 foyers du département en situation d’isolement, de maladie… Depuis le début de l’année, nous en sommes déjà à un petit plus de 100 interventions."

Les dons augmentent, mais aussi et surtout les demandes d’aides constate Viviane Torrents : "Force est de constater que la précarité évolue. Depuis quelque temps, on intervient aussi bien auprès de nos aînés que de nos jeunes."

Pour continuer son action, l’IDA 66 a pour projet d’agrandir son centre, en implantant un lieu entièrement dédié au recyclage solidaire, avec des emplois à la clef, grâce à la mise en place d’un chantier d’insertion.

Les coordonnées de l’IDA 66