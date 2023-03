La Nouvelle éco : Idéal Pêche se relance six mois après l’incendie de son magasin

“C’est seize ans de boulot qui sont partis en fumée : on a tout perdu.” Responsable du magasin Idéal pêche, Nicolas Moulin se souviendra longtemps de cette journée du 21 août 2022 : “J’étais en congés, je revenais d’une pêche en mer. C’était une belle journée jusqu’à ce que le téléphone se mette à sonner...” L’incendie a entièrement détruit le magasin situé sur la zone du Forum au Poinçonnet.

De nombreux messages de soutien

L’équipe a reçu de nombreux messages de soutien. “C’est ce qui nous a motivés à rouvrir le plus vite possible. Notre objectif c’était d’être prêt pour l’ouverture de la pêche à la truite le 11 mars”, explique Nicolas Moulin. Objectif atteint : Idéal pêche a en effet rouvert le 3 février dans un local de 400 m2 sur la zone de Cap sud, derrière le restaurant KFC.

“On a d’abord cherché sur le Forum mais avec les dégâts causés par l’épisode de grêle, il n’y avait pas de locaux disponibles. On s’est alors tourné vers Cap sud. Entre temps, il a fallu refaire tout le stock puisqu’on n’avait plus rien. Le magasin est un peu plus petit mais on a optimisé la surface. On propose 40 000 références, c'est autant qu’avant”, poursuit le responsable.

La devanture du nouveau magasin à Cap sud. - Idéal pêche

Créé en 2006 par Arnaud Véron et Bénédicte Painchaud, Idéal pêche est un magasin indépendant, “Cela nous laisse plus de liberté qu’une franchise dans le choix de nos fournisseurs. On est avant tout des passionnés. On est tous pêcheurs. Moi je suis aussi guide de pêche. On mise sur le conseil et l’aspect convivial”, insiste Nicolas Moulin. Idéal pêche touche une clientèle locale mais aussi des départements voisins.