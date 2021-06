La nouvelle éco : iKinesis, un capteur toulousain pour prévenir les blessures des joggeurs

Un kinésithérapeute de Tournefeuille a fondé sa société et vient de lancer un capteur révolutionnaire, qui enregistre les mouvements des coureurs. Les données permettent ensuite de corriger la foulée, et de prévenir les blessures.

Frédéric Vieilledent est d’abord parti d’un constat : la course à pied est le sport le plus populaire du monde, avec 13 à 16 millions de pratiquants en France. Mais dans cette discipline pratiquée seul, en autonomie, et souvent sans apprentissage, le taux de blessures est aussi important chaque année. "C’est presque un coureur sur deux en France, et pour 37%, il y a blessure avec nécessité de soins derrière" explique ce kinésithérapeute du sport, basé à Tournefeuille. Et il ajoute : "la blessure est souvent lié à un manque de connaissances, de technique, et donc d'encadrement".

La société de Frédéric Vieilledent vient donc de mettre au point Ikinesis. Il s’agit d’un capteur qui s’installe sur le dessus de la chaussure, avec les lacets. Couplé à une application pour smartphone ou montre connectée, il enregistre toutes les données : "nous sommes aujourd’hui capables de rémodéliser en 3D le mouvement du membre inférieur dans sa quasi-totalité : le mouvement du genou, de la cheville et de la hanche". Des données qui doivent ensuite permettre d’apporter une correction de la course si nécessaire, pour éviter les blessures.

Une campagne de crowdfunding

Le capteur iKinesis, dont le lancement est imminent, sera vendu à partir de 139 euros. Une campagne de crowdfunding est lancée sur la plateforme Kickstarter, ce qui devrait permettre à l’entreprise de prendre son envol. Mais Frédéric Vieilledent avoue ne pas avoir d’objectif chiffré pour l’instant. Il espère simplement que le crowdfunding sera un succès, pour, à terme, recruter des employés en région toulousaine. Aujourd’hui la conception du capteur passe par des prestataires.