La nouvelle éco : il faut sauver le Festival de la viande d'Evron

Entre 300 et 400 professionnels contre 2000 une année normale, et surtout pas de spectateurs, la 55ème édition du Festival de la viande d'Evron sera méconnaissable ce vendredi 4 septembre. Mais pour les éleveurs mayennais, le maintient de la foire bovine la plus importante de France était vitale, et c'est avec enthousiasme qu'ils se sont installés dès ce jeudi.

Une journée au lieu de deux

"Ce n'est peut-être pas plus mal pour nos vaches, relativise Alexis Bon, au moins elles sont plus au calme". Il élève 165 vaches de race limousine à Chammes près de Sainte -Suzanne, et amené deux animaux sur le salon. Cet agriculteur installé il y seulement cinq vient essentiellement pour faire des affaires : "avec la crise, nos débouchés à l'export chutent, il nous faut vendre".

La journée sera donc sur le signe des ventes, les concours sont avancés au matin pour laisser place aux transactions entre les agriculteurs, et les bouchers. Un point positif : les cadors de la profession font le déplacement.

"Il faut que nous soyons bons élèves"

Masque obligatoires, gel hydroalcoolique à disposition, interdiction de stationner devant la buvette et des tables de pique-nique retirées par sécurité, toutes les règles sont mises en place pour assurer le bon déroulement, "il faut que nous soyons bons élèves, assène Jean-Yves Renard, le président du festival, il est important de maintenir ce type de foire car les producteurs ont besoin de vendre leur viande".