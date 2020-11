La nouvelle éco : il invente un système de désinfection de voiture par ultraviolet

L'épidémie de coronavirus a donné des idées à Eric Breuil, fondateur d'UV Mobi, une société qui développe ce système de désinfection par ultraviolet. "Le dispositif est installé depuis l'extérieur du véhicule. On allume ensuite les quatre tubes ultraviolet. La désinfection se fait en deux minutes", explique-t-il.

"On réduit le plus possible la quantité de virus. Le système est validé par un laboratoire bactériologique. On arrive à faire baisser à 99,4% la quantité de virus, de bactérie ou de champignons", assure-t-il. "Les ultraviolets sont déjà utilisés dans les milieux sensibles comme les hôpitaux ou le traitement de l'eau".

Pour un coût de 3900 euros, ce dispositif s'adresse surtout aux professionnels, comme les loueurs de voiture, les sociétés de taxi ou de VTC.