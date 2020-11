La nouvelle éco : il n'y aura pas de fête de la pomme à Sainte-Feyre cette année

Les organisateurs l'avaient vu venir de loin. Mais malgré tout l'annulation de la fête de la pomme de Sainte-Feyre est tombée comme un choc. « Jusqu'au dernier moment on a espéré, raconte Annie Tourte, présidente du comité des fêtes de Sainte-Feyre. Vu les conditions on savait très bien que la fête de la pomme ne se déroulerait pas comme les années précédentes. » Les organisateurs avaient donc anticipé, et prévoyaient d'organiser « un petit marché, avec nos producteurs, et tous les exposants. Mais les conditions étant ce qu'elles ont, ç'aurait été tout à fait contraire à la situation que nous avons en ce moment. » Il a donc fallu annuler la fête de la pomme.

« 10 tonnes de pommes, et des centaines de kilos de boudin »

Une annulation qu'il a fallu annoncer aux 50 exposants inscrits pour l'édition 2020. Il a aussi fallu annoncer la commande de pommes. Le comité des fêtes en achète 10 tonnes chaque année. Pas de compote, « ni de jus de pommes cette année, déplore Annie Tourte. Mais on a pas de frais, et c'est déjà important. Notre producteur de pommes m'avait dit qu'il comprenait la situation, et qu'il avait une autre solution. » Aucune pomme ne finira donc à la benne. « On ne voulait pas se retrouver avec 10 tonnes de pommes sur les bras, on ne voulait pas non plus se retrouver avec des centaines de kilos de boudin que nous n'aurions pas vendus. On a été très prudents. »

L'annulation de la fête de la pomme pèse aussi forcément sur l'économie de Sainte-Feyre. Franck Réjaud, le maire de la commune. « Bien sûr que c'est un manque à gagner pour les commerçants, constate le maire de Sainte-Feyre, Franck Réjaud. Mais parler du problème économique aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire ce serait indécent. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui c'est d'éviter que les personnes se croisent pour limiter la propagation du virus, on sait tous que la situation est bien pire qu'au printemps, notamment dans notre département. »

La mairie comme les organisateurs de la fête de la pomme espèrent pouvoir être de retour à Sainte-Feyre en 2021.