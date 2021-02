La nouvelle éco : Il reprend une entreprise de froid commercial à Guéret

MCVF installe des pompes à chaleur pour des particuliers et des professionnels.

Mi-novembre, la France était en plein deuxième vague épidémique du coronavirus. Et malgré tout François Gerbaud a repris, à Guéret, une entreprise de froid commercial. Elle s'appelle maintenant MCVF Solutions. "J'avais un peu ralenti au démarrage, et avec le recul je me suis aperçu qu'on était sur une activité quand même assez importante."

Parmi les clients habituels de l'entreprise, beaucoup de professionnels. Des restaurants, des bars, des commerces, beaucoup d'entre eux sont fermés depuis le mois d'octobre. Mais l'activité est quand même là, "avec beaucoup de particuliers. On a eu une année normale, puisqu'il y a eu du froid, et donc beaucoup de gens nous ont sollicité pour des dépannages ou des entretiens de leur pompe à chaleur."

L'objectif de François Gerbaud, c'est de développer sa société, à long-terme. Pour l'instant, il souhaite faire "une année test, pour voir un peu comment l'activité se passe, et puis en fonction de ça je dois justement obtenir une nouvelle qualification, qui va me permettre d'aller sur tout ce qui est pompe à chaleur."