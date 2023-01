La nouvelle éco : il se reconvertit en lissier à la cité de la tapisserie à Aubusson

Après dix ans à Lyon, Franck avait besoin d'espace, à l'étroit dans un appartement en centre-ville avec ses trois enfants. Le père de famille a donc quitté son travail en pastorale et a pris la route en direction de la Creuse.

ⓘ Publicité

Un CAP puis un Brevet des métiers d'art

"Je voulais travailler de mes mains, et ce projet d'installation en Creuse a fait que je suis revenu au tissage", explique-t-il dans l'atelier de la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Franck était déjà venu à Aubusson pour un stage, il y a quinze ans. Il a intégré la promotion 2022 à l'été dernier.

Cette formation se déroule en deux ans : une première année de CAP et une deuxième année de brevet des métiers d'arts (BMA). © Radio France - Maxime Glorieux

Cette formation pour devenir lissier se déroule en deux temps, avec la première année un CAP puis la quinzaine de stagiaires suivent un brevet des métiers d'art (BMA). "Après ce BMA, ils seront opérationnels et auront évidemment beaucoup de stages, détaille Emmanuel Gérard, directeur de la cité de la tapisserie. Ils vont pouvoir ensuite soit travailler dans des manufactures, dans des ateliers ou alors monter eux-mêmes un atelier."

Des promotions très jeunes

"Cela permet de mener une réflexion de fond aussi sur le sens donné au travail, comme une forme d'accomplissement. En même temps, je sens une exigence et je comprends lorsqu'on dit qu'il faut dix ans pour devenir lissier. C'est un travail de patience", analyse Franck.

Cette formation pour un brevet des métiers d'arts (BMA) a été mise en place en 2016. © Radio France - Maxime Glorieux

A 40 ans, Franck est l'un des plus âgés de sa promotion à la Cité internationale de la tapisserie. "C'est quand même un métier qu'on apprend assez jeune. On ne fait absolument pas de jeunisme mais si quelqu'un qui a dépassé la cinquantaine veut postuler, il faut vraiment qui nous prouve une grande motivation", ajoute Emmanuel Gérard.

De plus en plus de candidats depuis les tapisseries Miyazaki

Car les candidats sont nombreux, notamment depuis le projet de cinq tapisseries autour du célèbre dessinateur japonais Hayao Miyazaki. On vient de toute la France et surtout de grandes villes. "Les profils sont plus variés, avec ce qu'on peut voir dans les médias d'un certain public qui a une expérience et qui a envie de changer, de venir vivre sur d'autres territoires, de faire quelque chose de ses mains".

"Je ne sais pas si c'est l'effet Miyazaki, mais il y a eu vraiment une demande beaucoup plus forte que d'habitude, se réjouit le directeur de la cité international de la tapisserie. Quand on lance un appel à candidature, on a une trentaine de candidats. Là, on en a eu plus de 50, on en a pris quinze. Donc c'est une sélection quand même. Ça devient presque un concours".

Une Japonaise est venue se former il y a quelques années. Elle est finalement restée à Aubusson et prépare la troisième tapisserie Miyazaki, inspirée du film "Le Château ambulant".