La Nouvelle Éco : il y a 35 ans, le premier Patàpain ouvrait à Bourges

En octobre 1986 ouvrait le premier Patàpain dans une ancienne station-service au Pré-Fleuri à Bourges. Si l’enseigne de boulangerie et snacking a connu par la suite un essor considérable, elle ne devait être au départ qu’une enseigne satellite de la chaîne de fast-food Packman lancée cette même année par le groupe berruyer France Restauration Rapide. Des Packman ouvrirent à Châteauroux, Bourges et Vierzon.

Mais au bout d’une dizaine d’années, l’aventure Packman s’arrêta. Cinq des restaurants changèrent d’enseigne pour prendre le nom de Patàpain alors que les implantations s’était faites jusqu’ici en périphérie des centres-villes. Le groupe France Restauration Rapide a poursuivi le développement de l’enseigne en Région Centre, puis dans l’ouest de la France.

Pascal et Stéphane Prély aux commandes

Il existe aujourd’hui 52 sites Patàpain, en gestion intégrée à une exception près. Entre 3 et 5 nouveaux sites ouvrent chaque année. “La franchise, ce n’est pas pour nous. On fait tout le temps évoluer notre concept, ce qui n’est pas possible avec une franchise”, explique Pascal Prély qui préside avec son frère Stéphane aux destinées du groupe fondé par leur père et qui emploie 800 salariés.

Une boutique Patàpain en 2021. - France Restauration Rapide

Si Patàpain a été pionnier en la matière, la concurrence est aujourd’hui rude avec l’arrivée d’autres enseignes de boulangerie sur le marché. “Nous sommes multicartes ce qui nous permet de nous renforcer dans un domaine si un autre baisse, souligne Pascal Prély. On cherche tous les points d’amélioration et à proposer de nouveaux services. À Bourges par exemple nous avons installé une borne de recharge électrique.” Patàpain va aussi relancer une activité de plateaux repas pour les entreprises et a pour projet d’ouvrir des points de vente en centre-ville.

L’enseigne a par ailleurs dû s’adapter avec le Covid qui a modifié durablement les habitudes de la clientèle au profit de la vente à emporter qui est montée en flèche. Le panier moyen est en augmentation.