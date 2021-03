La nouvelle éco : Ilek, le seul fournisseur français de gaz et d'électricité 100% verte

Le seul fournisseur de gaz et d'électricité 100% verte est Toulousain et s'appelle Ilek. La société, fondée en 2016 vient de passer le cap des 100 000 clients et lance une nouvelle campagne d'embauche, portée par l'engouement autour de l'énergie éco-responsable.