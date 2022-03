La nouvelle éco : Ilek le fournisseur toulousain de gaz et d'électricité n'exclut pas une baisse des tarifs

Ilek est un fournisseur toulousain de gaz et d'électricité. Avec une particularité, l'entreprise, concurrente directe d'EDF, Engie, Total Energies et autres, propose de l'énergie "verte", produite proprement et localement. Ce qui ne l'exonère pas des brutales hausses du marché. Explications.

L'un des fournisseurs de gaz et d'électricité dits "verts" est toulousain et s'appelle Ilek. La société, fondée en 2016, a passé en 2021 le cap des 130.000 clients. Electricité verte, cela signifie issue de l'éolien, de barrages hydrauliques ou du solaire. Ilek achète de l'électricité produite par les éoliennes audoises le long de l'A61 vers Narbonne par exemple. Et pour le gaz, il s'agit là de biométhane produit soit par les élevages agricoles de Bretagne ou de l'Est, soit par les déchets des collectivités. Ilek est ainsi l'un des clients de la Ville de Perpignan.

Rémy Companyo, cofondateur de cette jeune entreprise toulousaine nous éclaire sur les aléas des factures de gaz et électricité ces derniers mois, et les conséquences que pourrait avoir le conflit russo-ukrainien.

Pourquoi Emmanuel Macron dit que l'hiver prochain sera difficile ?

L'énergie s'échange à l'échelle européenne, l'Europe achète du gaz à la Russie. L'hypothèse d'un arrêt de l'approvisionnement crée un phénomène où le prix augmente significativement. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment va évoluer ce prix. En revanche, cet emballement pourrait tout à fait être calmé par des annonces dans les prochains mois qui seraient positives, c'est possible.

Dans quelles proportions les prix du mètre cube et du kilowattheure ont augmenté ?

En un an, ils ont été multipliés par six environ. Attention je le redis, on constate une forte volatilité du marché. On n'est pas à l'abri que ces prix rebaissent, ils ne reviendront pas aux échelles d'il y a un an, mais ils pourraient rebaisser. Il faut rappeler aussi que les pays européens ont mené des actions de protection du consommateur résidentiel, comme le bouclier tarifaire pour l'électricité en France sur le tarif indexé. L'augmentation des tarifs de l'électricité est bloquée jusqu'en janvier 2023.

Si on doit se passer de gaz russe, comment fait-on ?

Deux alternatives : moins consommer et trouver d'autres sources et fournisseurs comme le gaz algérien. On peut aussi parler des initiatives locales comme ce que nous faisons, la production de gaz renouvelable. Mais on ne peut pas en augmenter les volumes du jour au lendemain, c'est une réponse à moyen terme.