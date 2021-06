La nouvelle éco : ils luttent contre le gaspillage alimentaire avec de la bière et des mouches

La lutte contre le gaspillage alimentaire vient d'être récompensée par la Technopole de l'agglo angoumoisine. Une start up, "L'Inventrie", est lauréate de la première édition du Challenge Positif. Elle propose une solution innovante et bénéfique pour lutter contre les déchets inutilisés.

C'est dans l'espace de co-working de la pépinière d'entreprises Kryzalide, à Saint-Michel près d'Angoulême, que Benoit Gilles et Thomas Lachaniette présentent leur projet, baptisée "L'inventrie", comme "invention", "industrie", "tri des déchets". Les deux jeunes futurs chefs d'entreprise ont déjà fabriqué les prototypes de canettes de bière, les "galoPAINtes". PAIN car c'est avec du pain inutilisé que l'Inventrie brasse sa bière.

Une cannette de "Galopaintes", bière brassée avec des restes de pain © Radio France - Pierre MARSAT

Mais le processus de lutte contre le gaspillage alimentaire ne s'arrête pas là. Il y a aussi un projet de compost de végétaux, à commencer par les déchets des fleuristes. Et l'utilisation optimale des fruits et légumes, avec des insectes, des larves de mouches qui achèvent la décomposition des aliments. Le projet de "L'inventrie" prévoit un réseau de boulangers et de producteurs de fruits et légumes. La Jeune entreprise devrait s'installer sur un site identifié, surtout pour l'élevage des insectes, courant 2022. L'agglomération de Grand Angoulême va aider financièrement ce projet, à hauteur de 5000 euros, dont un an d'accompagnement dans l'incubateur Eurekatech, pour poursuivre le développement