La nouvelle éco : ils reprennent la supérette Proxy d'Ahun

Changement de propriétaire à la supérette Proxi d'Ahun. La gérante actuelle prend sa retraite. Ça tombait bien pour Olivier et Isabelle Blanloeil, qui cherchaient justement un commerce de ce type à reprendre. Et la crise sanitaire ne leur fait pas peur, loin de là.

Après avoir travaillé longtemps en Il-de-France, Olivier et Isabelle Blanloeil voulaient revenir à la campagne. Ils travaillaient dans la vente de légumes dans les Yvelines, ils tiendront maintenant une épicerie en Creuse. Un département qu'Isabelle connaît bien, elle qui a grandi à Bétête.

Après deux ans de recherche, ils trouvent la perle rare cet été. La supérette Proxi d'Ahun, dont la propriétaire actuelle part à la retraite en ce début d'année. "On est sur le point de l'acquérir."

A la recherche d'une "autre qualité de vie, plus posée, plus tranquille", ils reviennent à la campagne, et devraient reprendre officiellement les murs et le fond de commerce dans le courant du mois de février, "si tout va bien."

Dans un premier temps, le magasin fonctionnera comme auparavant. Mais ça ne devrait pas durer. "On aimerait essayer d'agrandir le magasin dans la petite maison d'à côté." Maison mitoyenne qu'ils ont achetée. "On voudrait y mettre tout ce qui est rayon frais et fruits et légumes."

Crise économique et sanitaire, même pas peur. La supérette fait partie des magasins essentiels, et n'a pas cessé d'accueillir des clients. "La crise sanitaire, ça a pas été le déclencheur, c'est seulement la suite logique de notre vie."