La nouvelle éco : iMSA, le service informatique de la mutualité agricole, recrute à Montauban

iMSA emploie près de 1000 personnes et la moitié travaillent à Montauban. Le service informatique de la mutualité sociale agricole recrute une soixantaine de salariés et notamment des informaticiens à la pointe.

iMSA est installée rue du clos de Maury, à Montauban, depuis 1989. Une entreprise informatique qui ne cesse de grandir et qui sert les ambitions de la MSA partout en France. Les principales missions d’iMSA consistent à concevoir, développer et exploiter les solutions informatiques et les services adaptés aux besoins des agents, des adhérents MSA. L’entreprise assure également une veille technologique et propose des solutions innovantes à ses clients.

Jacques Bouldoires, le directeur général iMSA revient sur les missions de l’entreprise et les profils qu'il recherche.

France Bleu : quelles sont les missions de votre entreprise ?

iMSA, c'est l'informatique de la MSA, le deuxième régime de sécurité sociale, à côté du régime général. Nous nous occupons de fournir l'informatique d'abord à la MSA pour ses adhérents et ses gestionnaires. Mais nous participons également, avec le régime général, à la construction du système d'information de la Sécurité sociale.

Et vous êtes basé en Occitanie puisque vous avez un très gros site à Montauban ?

L'histoire du régime a amené à ce que le siège social de son entreprise informatique soit à Montauban, dans cette ville moyenne. Notre entreprise a environ un millier de salariés, dont la moitié sur le site de Montauban.

iMSA, c'est aussi une entreprise qui se développe fortement. Vous continuez régulièrement à recruter ?

On a, en fait, un turn over régulier. Nous avons des besoins constamment puisque de nouveaux métiers apparaissent au fil des décennies. Notre système d'information s'adapte et donc nous avons constamment ces nouveaux besoins.

Vous recrutez une soixantaine de personnes. Est ce que vous pouvez me dire quels profils vous cherchez ?

Il y a un fort besoin en développeurs, mais nous avons aussi des besoins sur les autres postesdes architectes, des experts big data, du cloud. Donc toutes ces nouvelles technologies, nous avons également de gros besoins. Nous avons une transformation vers l'agilité déjà largement entamée et des modalités de travail qui sont un peu celles des start up, avec une grande partie laissée à l'innovation. Nous avons également dans nos recrutements une place importante à la diversité diversification des origines en terme de formation, diversité aussi, avec un souhait de féminisation de ces métiers. Nous avons une grande diversité de postes.