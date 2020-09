La nouvelle éco : inauguration de la première usine de méthanisation de la Mayenne

Méthamaine a ouvert ses portes le 11 février dernier sur le site de Meslay-du-Maine. Depuis plus de six mois, l'usine traite donc différents fumiers (porcs, chevaux ...) et les transforme en biogaz puis en biométhane pour bénéficier au réseau GrDF local. C'est un processus qui s'appelle la méthanisation.

Comment ça fonctionne ?

En quatre étapes : il faut d'abord collecter les différents fumiers auprès des agriculteurs partenaires et les amener sur le site de Meslay-du-Maine, ils sont ensuite introduits dans le méthaniseur. L'opération dure 90 jours, le biogaz est ensuite épuré et devient du biométhane acheté par Engie pour les 15 prochaines années. Le gaz est ensuite inséré dans le réseau de distribution et profite aux habitants de Meslay-du-Maine. 100% des fumiers ne sont pas transformés en biogaz, une partie devient du "digestat" qui est redonnée aux agriculteurs pour faire de l'épandage sur les terres.

Les quatre étapes du processus - Méthamaine

Un atout pour l'environnement et les agriculteurs

L'intérêt du processus est double : pour l'environnement d'abord, le biométhane injecté permet de couvrir les besoins en gaz de 50% de la ville de Meslay-du-Maine en hiver et 100% lors de la période estivale. Ensuite, les agriculteurs sont également gagnants : leur fumier n'est plus stocké sur leurs terres pendant une longue période puisqu'il est collecté par Méthamaine, cela évite un dégagement de gaz à effet de serre. Ils récupèrent ensuite un digestat sans odeur qu'ils peuvent épandre sur leurs terres ou utiliser comme fertilisant.

Une filière qui se professionnalise

Une convention de partenariat a également été signée lors de l'inauguration de Méthamaine entre GrDF et AgriCampus Laval, elle permettra de soutenir le développement d'une nouvelle formation en alternance "Responsable d'unité de méthanisation agricole". Elle ouvrira ses portes le 12 octobre. GrDF souligne que chaque unité de méthanisation crée entre trois et quatre emplois non délocalisables. Douze sites sont en fonctionnement dans la région, huit sont en construction.