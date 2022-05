La nouvelle éco : Incidences, une société héraultaise qui développe et installe des panneaux solaires

Incidences est une entreprise basée à Agde et lancée en février 2022 par trois anciens salariés d'EDF Renouvelables. Elle développe, construit et exploite des panneaux solaires. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Trois anciens salariés d'EDF Renouvelables David Augeix, Séverine Pasquinet et Julien Garçon ont créé leur société Incidences, en février 2022. Cette entreprise basée à Agde, installe et développe des projets autour des panneaux photovoltaïques.

Entretien avec, David Augeix, co-gérant de cette société

Qu'est-ce que c'est Incidences ?

Incidences est un nouvel acteur qui a vocation à intervenir dans le milieu des énergies renouvelables. Principalement dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales solaires que l'on peut décliner sur les toitures des bâtiments, sur des parkings ou sur des délaissés au sol.

Pour quels types de projet peut-on faire appel à vous ?

Les collectivités peuvent faire appel à nous pour valoriser leurs délaissés. Les entreprises peuvent faire appel à nous pour valoriser la toiture de leurs bâtiments en y installant des panneaux solaires.

Est-ce qu'à l'échelle d'une entreprise, ça peut être pertinent et rentable d'avoir des panneaux solaires ?

Tout à fait. Ça peut être très pertinent et très rentable. Tout dépend du profil de consommation de l'industriel. Si vous avez des cycles de production et que vous consommez H24, y compris les week-ends, parce que les machines ne s'arrêtent pas. Ça peut devenir très pertinent et très intéressant.

Aujourd'hui, certains profils de consommateurs ont des coûts d'électricité de l'ordre de 0,12 € d'euros le kilowattheure. Avec des fournitures et des productions à partir de panneaux solaires, sous certaines conditions d'exposition de toits plutôt au sud, on peut être dans l'ordre de 8 ou 9 centimes le kilowattheure. Donc on est déjà rentable et vu les coûts d'électricité qui ne baissent pas. La seule question qui reste au niveau de la profession, c'est à quel rythme l'électricité va-t-elle augmenter ? Si on est déjà rentable aujourd'hui, on le sera forcément sur des périodes de dix ou vingt ans.

C'est une entreprise que vous avez lancée avec deux autres anciens collègues à vous. Donc trois anciens salariés d'EDF Renouvelables ?

Tout à fait. C'est une histoire d'abord et avant tout d'amis puisqu'on a collaboré dans cette entreprise. Pour ma part, plus de 21 ans. Plus de quinze ans pour chacun d'entre eux. On a eu envie d'une aventure plus personnelle, de concrètement lancer cette société, de la manager. Avec à la fois notre savoir-faire acquis au sein du groupe EDF Renouvelables, mais avec cette volonté désormais d'être plus proche des désirs du territoire et des désirs des industriels. C'est à dire que le projet que nous voulons porter, c'est un projet qui répond d'abord et avant tout aux objectifs locaux.

Pour l'instant, vous êtes trois des trois cogérants, mais l'idée, c'est de recruter des gens par la suite ?

Effectivement, pour l'instant, il n'y a que nous trois, les fondateurs. Très rapidement, on espère avoir besoin de soutien. Donc on pense lancer une phase de recrutement à la rentrée, à l'automne. Donc on va être sur des profils de chef de projet de développement. Six mois plus tard, sur des profils plutôt de réalisation construction.

Le nom de la société, c'est Incidences. Il y a une raison particulière, j'imagine ?

L'incidence, c'est quelle est l'incidence de nos actes sur l'avenir ? Je dirais que nous trois, les fondateurs, on est engagés dans les énergies renouvelables depuis la sortie de l'école, depuis la sortie de nos études. Et ce n'est pas un hasard si on continue dans ce milieu là. C'est aussi un peu l'incidence de nos actes sur l'avenir.