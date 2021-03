La nouvelle éco : inédit en Europe, l'entreprise adapatée gersoise Agorea recycle des montres

L'un des fleurons économiques à Lectoure est MGH, spécialisé dans la conception et la production de montres, notamment de la célèbre marque Lip. L'entreprise s'est associée à association AG2I à Auch qui œuvre à la réinsertion professionnelle et à l’emploi de personnes en situation de handicap.

C'est ainsi qu'est née Agorea en septembre dernier, avec le concours d'Ecotempo (Lip) et son concept de collecte et recyclage de montres et bijoux usagés. Les montres sont collectées partout en France et dans le monde auprès des producteurs et revendeurs dans des boîtes prévues à cet effet. Les particuliers peuvent profiter d’un service entièrement gratuit grâce à un système d’envoi pré-payé. Elles sont ensuite démantelées, triées, reconstituées et s’offrent ainsi une seconde vie sous la marque EHO.

Nous fabriquons des modèles uniques grâce aux montres à bas coût très en vogue depuis trente ans. On récupère aussi des stocks invendus. - Jean-Louis Gèze, directeur d'Agorea

Agoréa compte aujourd’hui quatre salariés en situation de handicap (troubles autistiques, troubles psychiques ou cognitifs) et projette de nouveaux recrutements dans les prochains mois afin de traiter les quinze tonnes de montres et bijoux qui transitent par leurs ateliers.