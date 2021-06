La nouvelle éco : Inflexsys, une PME de Mérignac qui peut compter sur ses apprentis

Chez inflexsys on pousse la porte en stage et on finit souvent en CDI ! C'est un fait : 90 % des jeunes qui démarrent ici en stage et poursuivent en apprentissage signent un contrat en CDI à la fin de leurs études.

Inflexsys est une entreprise qui conçoit des applications mobiles pour les banques et les assurances. Des outils numériques sécurisés qui nécessitent des mises à jour régulières et donc des ingénieurs bien au fait des avancées technologiques. Depuis sa création il y a dix ans les fondateurs ont bien compris l'intérêt d'intégrer des jeunes dans leurs boîte.

Ces jeunes ils ont un meilleur niveau d'expertise académique que nous

- Olivier Blanc, président d'Inflexsys

Aujourd'hui la PME de Mérignac compte 60 collaborateurs. Parmi eux 12 stagiaires ou apprentis. Ils alternent semaine en IUT ou école d'ingénieur et immersion chez Inflexsys. Ils sont là pour apprendre mais ils ont aussi des objectifs à remplir. Ce ne sont pas des salariés à part entière mais presque.