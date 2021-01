La nouvelle éco : inquiétante hausse des bénéficiaires de minima sociaux dans l'Hérault

Le nombre de bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique a explosé, en un an, dans l'Hérault. La crise sanitaire et économique fait plonger de plus en plus de personnes dans la précarité. Etat des lieux.

Les chiffres sont inquiétants. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans l’Hérault a augmenté de 10% en un an. Ils étaient 45.000 en octobre, selon les dernières données communiquées par l’institut statistique du ministère des Solidarités et de la Santé. 10% de personnes en plus qui basculent dans la grande précarité. Pour rappel, le RSA - revenu de solidarité active- c’est 564 euros par mois pour une personne seule. Il est versé par le département et est réservé, sous conditions, aux plus de 25 ans. Exceptionnellement, en raison de la crise Covid, les droits au RSA sont automatiquement prolongés pour les bénéficiaires, sans réexamen de leur situation, et jusqu’à fin avril 2021.

Le nombre de bénéficiaires de l’ASS dans l’Hérault également en forte hausse

Cette prolongation concerne également l’ASS, l’allocation de solidarité spécifique. Depuis fin octobre, ceux qui arrivent en fin de droit peuvent continuer à la percevoir. La mesure doit s’appliquer jusqu’à fin janvier. L’ASS., c’est une allocation versée aux inscrits à Pôle emploi qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage. C’est une allocation versée par l’Etat et non plus par l’Unédic.

Pour en bénéficier, il faut avoir travaillé au moins cinq ans au cours des dix dernières années. Son montant varie en fonction des ressources. Le plancher est de 500 euros. Tout comme le RSA, le nombre de bénéficiaires de l’ASS dans l’Hérault est en forte hausse : +9% sur un an. 9600 personnes sont ainsi à l’ASS dans le département. Cela représente 14% des chômeurs indemnisés.

Cette augmentation des bénéficiaires signifie que davantage de chômeurs sont arrivés en fin de droits ces derniers mois. A cause de la crise, ils ont consommé plus rapidement leurs droits au chômage, n’ont pas trouvé de travail et n’ont pas pu recharger leurs droits. La hausse du nombre de bénéficiaires s’amorce dans le courant de l’été 2020 et s’accentue depuis, de mois en mois.