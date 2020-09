La nouvelle éco : Inservet récolte des tonnes de vêtements dans la galerie d'Auchan

C'est un partenariat gagnant-gagnant qui dure depuis 2014. Chaque année, la galerie marchande de l'hypermarché Auchan Le Mans nord accueille l'association Inservet pour plusieurs séances de collecte de vieux vêtements. "Des vêtements dans un état correct et propre", précise la directrice d'Inservet, Elena Gorgan. Pour 3 kg déposés, le donateur reçoit un bon d'achat valable sur le rayon textile de l'hypermarché (10 € pour 30 € dépensés). Et ce partenariat marche fort : en 2019, l'association d'insertion a ainsi récolté 26 tonnes de vêtements. Soit une moyenne de 5 tonnes par collecte.

Grâce à ses 15 salariés en insertion, ses quatre permanents et des vingt bénévoles, l'association valorise entre 25 et 30 % de ces vêtements, qui sont redistribués à des familles dans le besoin ou mis en vente dans sa friperie située au 5 avenue Jean-Jaurès. "Depuis 2011, se réjouit Elena Gorgan, nous avons une très belle collaboration avec une entreprise d'insertion de Tours, qui recycle tout type de textile pour en faire un isolant thermique et phonique. Au final, nous ne jetons à la déchetterie qu'une petite partie de nos collecte, peut-être 15 %."

Collecte d'Inservert ce samedi de 8 h 30 à 18 h dans la galerie marchand d'Auchan.