La nouvelle éco : Intercorp's Sécurité s'installe à Lunel

Sandrine Thevenet est maman de 4 enfants. Ex commerciale préoccupée par les problèmes d'insécurité dans le pays, elle profité de la crise sanitaire et du confinement pour faire un virage à 180 degrés. Elle a d'abord postulé dans une grande entreprise de Sécurité privée sans succès. On lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour les femmes dans ce secteur. Alors elle a décidé de se lancer malgré tout mais en créant sa propre société qui vient de voir le jour à Lunel (Hérault). Son ambition, changer l'image de l'agent de sécurité, faire en sorte qu'il soit mieux reconnu et également mieux rémunéré.

Je veux montrer que même les femmes ont leur place dans cette branche. Je me suis formée, j'ai obtenu les diplômes et j'ai lancé ma société.

"Le recrutement d'une vingtaine d'agents en CDI ( ce qui est rare dans ce secteur) est en cours, et une vingtaine de vacataires seront embauchés pour des missions ponctuelles" précise Sandrine Thevenet. La cheffe d'entreprise se veut confiante pour l'avenir " il y a énormément de demandes".

Interview de Sandrine Thevenet fondatrice d'Intercorp's Sécurité à Lunel

