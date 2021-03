La nouvelle éco : Jean-François Morlon, le plombier écolo de Bordeaux

Jean-François Morlon habite le centre ville de Bordeaux depuis plusieurs années. A ce titre, il savait bien avant la crise sanitaire, comme beaucoup de bordelais, que la voiture était de plus en plus personæ non gratta dans le centre ville, que ce soit pour circuler (beaucoup de rues sont en sens unique ou interdites) ou pour se garer ( de plus en plus de quartiers sont devenus payants à Bordeaux ces 2 dernières années). C'est pour cette raison qu'en 2016, un fois son CAP de plomberie en poche, Jean François s'oriente de suite vers le vélo triporteur au lieu de la traditionnelle camionnette de l'artisan. La crise sanitaire l'a évidemment conforté dans cette démarche écolo et engagée.

Se passer de la "sacro-sainte" camionnette de l'artisan, c'est possible!

Un choix qui offre donc de multiples avantages: moins de contraventions, ponctualité chez les clients, investissement de départ moins lourd. Mais aussi quelques inconvénients. "_C'est vra_i" reconnait Jean-François, "je ne peux pas transporter des marteau piqueurs de 15 kilos sur mon vélo!". Le plombier a donc du retravailler son offre de service et la recentrer, à la fois sur l'hyper centre de Bordeaux et sur de petites interventions. "Par exemple, je n'interviens pas sur de la rénovation ou les outils à transporter sont trop nombreux et trop lourds. Je fais uniquement de la réparation de fuites, ou des changements de chauffe-eau".

Un recentrage "mais aussi une autre manière de s'organiser" précise Jean-François qui fait par exemple appel à l’occasion à une société de déménageurs à vélo qui vient de se créer sur Bordeaux. " On se fait travailler entre nous, les entrepreneurs à vélo, c'est un petit monde très solidaire" assure Jean-François Morlon qui se réjouit de voir désormais depuis le début de cette crise sanitaire, de plus en plus d'entrepreneurs bordelais se lancer comme lui avec un vélo triporteur comme seul mode de déplacement.

Des entrepreneurs que la région Nouvelle Aquitaine vient de rencontrer afin de soutenir financièrement leurs projets de développement.

Pour contacter le vélo-plombier de Bordeaux : 06 75 02 64 78

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde