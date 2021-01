La nouvelle éco: Jean-Michel Lorain, le chef étoilé de Joigny invite les gens à se faire vacciner

Avec encore 20 000 nouveaux cas détectés en 24 heures, la propagation de l'épidémie de Covid ne baisse pas en France. Dans ce contexte, la réouverture des bars et restaurants ne sera pas possible le 20 janvier. Le chef étoilé de la Côte Saint-Jacques à Joigny lance donc un appel à tous les français

Jean-Michel Lorain, le chef étoilé de la Côte Saint-Jacques à Joigny invite les français à se faire vacciner pour permettre la réouverture au plus vite des restaurants dont la situation est de plus en plus difficile.

-La situation sanitaire reste préoccupante en France et les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir le 20 janvier comme prévu initialement. Est-ce un nouveau coup dur pour la profession?

Ce n'est pas une grande surprise car on voit bien que vu la situation actuelle, on ne pourra pas rouvrir le 20 janvier. C'est bien regrettable car nous sommes dans une situation très délicate. Pas seulement notre établissement mais je pense aussi à tous les petits restaurateurs, tous ceux qui se sont installés il y a peu de temps, qui sont déjà en difficultés financières. Le deuxième confinement a amplifié le phénomène. Décaler la réouverture des établissements n'enlève pas les charges qui continuent, elles, de tomber et je crains de nombreux dépôts de bilans parmi mes confrères dont la situation est très préoccupante. Il ne faut pas oublier que les restaurants participent à toute une économie. Nous travaillons avec des producteurs, des artisans locaux, c'est toute une chaîne de solidarité qui travaille ensemble toute l'année, qui est mise à mal. Il faut penser à tous les salariés qui sont derrière et à la précarité que cela peut engendrer.

-La campagne de vaccination débute dans l'Yonne ce mercredi. Et vous vous positionnez clairement pour la vaccination du plus grand nombre. Pourquoi?

C'est avant tout mon opinion personnelle que j'ai notamment exprimé sur ma page facebook. Cette publication a fait beaucoup réagir. Je ne suis pas contre les anti-vaccin, je pense simplement aux personnes vulnérables. J'ai des parents âgés que je veux pouvoir voir sans risque. Je me dois aussi de pouvoir accueillir mes clients en toute sécurité. Et je pense que le vaccin est un vecteur important pour atteindre cette sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, je crois encore à nos soignants, à nos scientifiques, à nos laboratoires et j 'irai me faire vacciner.