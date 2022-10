La Nouvelle Eco en Isère : Jean-Philippe Gallo, créateur de Karelis

France Bleu Isère : Vous produisez du matériel informatique pour des opérations de traçabilité. De quoi s'agit-il vraiment ?

Jean-Philippe Gallo : Plus que de la production, nous revendons effectivement du matériel informatique dédié à réaliser des opérations de traçabilité. C'est par exemple lorsque l'on vient vous livrer un colis. Vous avez l'habitude de signer sur un périphérique. Sur un terminal, il y a une acquisition de données avec la lecture d'un code barre. Un autre exemple, c'est plus ma spécialité, dans le monde de la logistique pour aider à dématérialiser un document. Autrefois, on avait une feuille de préparation. Aujourd'hui, tout ça est transféré sur ce périphérique et l'opérateur va lire un code barre. Et à ce moment-là va s'afficher le type de matériel, la quantité et pour ensuite continuer à préparer sa commande. Il y a un vrai gain d'efficacité.

Vos clients ne sont pas des particuliers mais des entreprises.

Nous travaillons exclusivement avec l'industrie en général et nous ne le faisons en aucun cas pour les particuliers.

Et c'est un marché qui se porte bien ?

C'est un marché qui se porte plutôt bien, qui est assez porteur, qui vient de connaître même une relance après le covid, puisque nombre d'entreprises aujourd'hui repensent leur modèle logistique. Là où autrefois certains livraient en grosses quantités sous forme de palettes, ils ont dû repenser leur modèle parce qu'aujourd'hui ils sont amenés à livrer le particulier et donc c'est une autre méthode. Donc ça a effectivement dopé notre marché et créé nombre d'opportunités.

Vous avez 80 salariés dans le groupe, 17 chez Karelis. Est-ce que vous avez du mal à recruter ?

Comme beaucoup d'entreprises effectivement, aujourd'hui, nous connaissons des difficultés pour trouver du personnel, quel que soit le profil, que ce soit le profil technico commercial. D'ailleurs, j'en profite à ce jour pour effectivement confirmer que nous recherchons un commercial doté d'une première expérience. Nous n'échapperons pas aujourd'hui à la règle.

Est-ce que vous avez un département recherche et développement ?

Nous avons un département en recherche et développement qui travaille activement sur de nouvelles technologies. Quand on parle de nouvelles technologies, par exemple, ce sont d'autres méthodes d'acquisition de données. Pendant des années, on a travaillé que sur le code barre. On peut très bien imaginer travailler avec du vocal, de la visio, de l'objet communicant. Et on en parle de plus en plus, le sans contact. Nous menons aussi aujourd'hui un nouvel investissement sur une structure qui a pour vocation de commercialiser et de déployer du logiciel, justement pour gérer les entrepôts. C'est-à-dire que nous passons d'une culture plus marquée, matériels, à une culture logiciels et services.

Jean-Philippe Gallo, vous êtes le créateur de Karelis, aujourd'hui directeur général.

Oui, effectivement. Nous avons rejoint un groupe qui s'appelle Solutys en 2015 et qui nous a donné les moyens de continuer notre développement.