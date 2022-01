La nouvelle éco - Jérôme Arbinet vient réparer votre véhicule à domicile dans la région dijonnaise

C'est une tendance qui se confirme depuis la crise sanitaire et les confinements, de plus en plus de services se déplacent à domicile. En Côte-d'Or, cela concerne aussi les garagistes. Jérôme Arcinet vient entretenir et réparer les véhicules au domicile de ses clients dans l'agglomération dijonnaise

La mécanique à domicile est un créneau en vogue depuis les confinements et la poursuite de la crise sanitaire. On a même un bel exemple de réussite en la matière en Côte-d'Or avec la start up dijonnaise Best Oil qui est devenue un véritable réseau national en proposant des contrats de licence de marque à des mécaniciens professionnels. Ils interviennent chez les clients ou sur leurs lieux de travail. Aujourd'hui, on croise des camionnettes Best oil à travers toute la France. Sur l'agglomération dijonnaise, Jérome Arbinet s'est lancé à son tour dans cette aventure, il y a un mois. Entretien. (au micro cette fois !)

Jérome Arcinet, vient réparer et entretenir les véhicules de ses clients à domicile à Dijon et dans un rayon de 20 km. © Radio France - Christophe Tourné

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité de mécanicien à domicile?

La simplicité d'aller voir les clients, ce qui permet d'avoir plus de contact clientèle. Depuis le covid, c'est en effet beaucoup plus compliqué aux clients de venir faire leurs entretiens dans les garages, d'attendre et rester là à ne rien faire, tandis que lorsque je me déplace, ils sont chez eux, y travaillent et moi, je travaille en même temps qu'eux chez eux. Ils sont tout à fait satisfaits de ce boulot

Vous étiez déjà mécanicien avant cela ?

Oui, j'ai travaillé dans un garage pendant 25 ans et ça fait exactement 17 ans que je voulais développer ce concept d'aller travailler à domicile, dans un camion, me rendre chez les gens, cela permet un contact humain plus important que dans un garage, où souvent c'est "bonjour, votre facture" et terminé! Le client veut savoir ce qu'on fait sur son véhicule et être satisfait du boulot. Si on lui raconte des bobards, ce n'est évidemment pas intéressant pour lui.

Le camion de Jérôme Arcinet pendant une intervention à domicile - Best Oil

Mais parfois, travailler avec quelqu'un derrière le dos, ce n'est pas évident?

Non, mais on s'habitue au bout des années. Je préfère avoir un client qui me pose des questions plutôt que quelqu'un derrière moi qui me dit juste de faire ceci et cela. Et moi, je veux expliquer aux clients ce que j'ai fait. Un client a le droit de savoir ce qu'on effectue sur son véhicule.

Vous intervenez sur quel type de véhicule et pour quel type de travaux?

J'interviens sur toutes les marques et je travaille sur les pneus, les freins, les amortisseurs, les échappements, les vidanges. Un peu de distribution.

Certaines opérations nécessitent un pont pour intervenir sous le véhicule. Dans ces cas là, ça se passe comment?

Il faut trouver un garage qui nous loue un pont. C'est un peu compliqué pour certains avec d'autres, c'est plus facile. Sinon, je ne fais pas cette intervention.

Une intervention à domicile - Best Oil

Les voitures ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a beaucoup d'informatique maintenant. Est ce que vous intervenez également sur ce type de matériel?

On intervient sur le système électronique. On a les appareils de diagnostic nécessaires, on cherche les pannes qui ne donnent les informations et on répare.

Vous démarrer tout juste cette activité de mécanicien mobile, cela correspond à vos attentes en terme de nombre de clients?

Ça a bien démarré au début, mais l'activité s'est un peu ralentie avec l'arrivée du froid. Les clients hésitent à me faire venir travailler dehors quand il fait moins 10. Ils ont peur que j'ai un peu froid.

Vous avez rejoint le réseau Best Oil. Qu'est-ce que ça vous apporte?

Déjà, de la publicité. Je suis vu un peu partout alors que si j'avais été à mon propre compte, il aurait fallu que je fasse de la communication et des démarches auprès de beaucoup de monde. Je n'aurais jamais pu avancer aussi vite alors que là, je peux travailler plus rapidement pour vous. Pour que l'activité soit rentable, il me faudrait six clients par jour, et j'en suis déjà à quatre.

Quels sont vos objectifs en terme de chiffre d'affaires?

Ce serait d'arriver à peu près 120 000 euros par an, ou un peu plus si c'est possible. Mon autre objectif, c'est de pouvoir développer ma boîte. Je commence déjà tout seul, mais j'espère pouvoir embaucher quelqu'un pour proposer aussi du nettoyage de véhicule intérieur et extérieur, toujours à domicile.

La page internet de Jérôme Arcinet sur le site du réseau Best Oil - Capture Ecran

Vous pouvez joindre Jérôme Arcinet au 06.76.22.94.66 ou par mail.