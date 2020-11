La nouvelle éco : JetL Maurel, des vêtements stéphanois écoresponsables

Jeanne Maurel, votre marque JetL Maurel propose des vêtements conçus de manière écoresponsable. Concrètement cela change quoi dans vos créations et sur vos tissus ?

Ce sont des tissus 100% français, bio. C'est surtout la manière de teindre les tissus 100% naturelle qui fait un gros changement.

C'est une sacrée période pour se lancer !

Oui mais ce n'était pas prévu. Il faut faire avec. Nous avons un site internet avec lequel nous essayons de travailler au maximum ainsi qu'avec nos réseaux. Sur demande nous ouvrons la boutique, une personne à la fois car nous avons un petit atelier. Il faut qu'on ait le temps de le désinfecter en intégralité après chaque passage.

Écoresponsable cela veut dire que vous ne produisez pas de séries trop importantes.

On travaille uniquement à la demande pour éviter la surproduction. Si on produisait plus, on se retrouverait avec des stocks et comme nous sommes une petite marque qui débute, cela ne nous servirait pas à grand chose. Nous faisons tout à la main. Mes tissus arrivent brut et pour les teindre en moyenne il faut 5 heures pour un mètre et je n'ai pas la possibilité de teindre des grandes quantités.

Pour en savoir plus sur les vêtements de Jeanne Maurel, rendez-vous sur le site internet, sur le compte Instagram et sur Facebook. La boutique est située 15 rue Robert.