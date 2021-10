La nouvelle éco – Jeux vidéo : "Riders Republic", le nouveau pari du studio Ubisoft d'Annecy

VTT, ski, wingsuit… avec "Riders Republic", Ubisoft propose une plongée dans l’univers des sports extrêmes (VTT, ski, wingsuit…) et tout cela dans les décors majestueux des parcs nationaux américains (Yosemite Valley, Bryce Canyon…). La sortie mondiale du nouveau bébé du géant français du jeu vidéo (près de 20.000 salariés dans le monde) est programmée ce jeudi 28 octobre. Le jeu a été entièrement conçu dans son studio annecien d’Ubisoft. Un lieu avec vu sur les montagnes et dirigé par Grégory Garcia.

France Bleu Pays de Savoie - Le studio Ubisoft d’Annecy existe depuis déjà 25 ans, comment se porte-t-il ?

Grégory Garcia - Très, très bien. Il se porte d’autant mieux que ce jeudi 28 octobre nous livrons à nos joueurs notre dernière création. Ce nouveau jeu s’appelle "Riders Republic" et il est le fruit de quatre ans et demi d’efforts avec une création 100 % menée par les équipes du studio ici à Annecy.

Alors près de 300 personnes travaillent pour le studio Ubisoft d’Annecy. Continuez-vous à recruter ?

Oui, tout à fait. Nous avons une croissance modérée mais soutenue qui, sur les dix dernières années, a évolué entre 8 et 10 %. Les projections nous indique nous devrions avoir le même rythme sur les années à venir. Ubisoft Annecy est un studio qui recrute évidemment en France, parce que nous sommes sur français, mais aussi à l’international. Ici, nous avons à peu près 20 % de nos effectifs qui viennent d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Asie.

Ce 28 octobre est un grand jour pour le studio Ubisoft d’Annecy avec la sortie mondiale de "Riders Republic". Le jeu maintenant dans les mains des gamers, est-ce la fin du travail pour vos équipes ?

Non, pas du tout. Bon, une partie des équipes va prendre un repos bien mérité mais on attaque une nouvelle phase. "Riders Republic" est désormais le jeu des joueurs et pour nous, maintenant, il sera important de pouvoir leur fournir le contenu qui leur fait envie. C’est ce travail qui va alimenter l’avenir de nos équipes et définir ce que le jeu va devenir.

Le marché du jeu vidéo a profité des confinements se porte bien, l’avenir se présente bien ?

L’avenir pour Ubisoft est à mettre en parallèle de celui du jeu vidéo, un marché qui, en 2018 avant la Covid, pesait trois cents milliards de dollars de chiffres d’affaires soit, à peu près, le cumulé de l’industrie musicale et de l’industrie cinématographique. Nous ce que l’on perçoit aujourd’hui c’est que les gens reste très attachés à jouer des jeux de qualité. Par conséquent nous, créateurs de jeux vidéo, nous devons leur fournir ce qu’ils attendent.