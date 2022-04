La nouvelle éco : Forever Living organise un job dating pour recruter 150 vendeurs à la Grande-Motte

Forever Living organise un job dating de 19 h à 21 h 45 au Palais des Congrès de la Grande-Motte ce mardi 5 avril. Cette marque de produits de beauté et alimentaires à base d'Aloe Vera veut recruter 150 personnes dans l'Hérault. Letravail proposé est celui de vendeur à domicile. Entretien avec Benoit Carette, chef des ventes de l'entreprise.

Tout d'abord, qu'est-ce que Forever Living ?

C'est le premier producteur mondial d'Aloe Vera donc nos produits sont commercialisés uniquement par des entrepreneurs indépendants.

Vous organisez un job dating et vous cherchez à recruter 150 personnes dans l'Hérault. C'est pour faire quel boulot ?

Des vendeurs indépendants, donc sous le statut de vendeur à domicile indépendant. Pour les personnes qui souhaitent avoir un complément de revenus. Ou pourquoi pas, beaucoup plus, s'ils souhaitent entreprendre avec Forever.

Concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un vendeur qui travaille pour Forever Living ?

Ce sont plus que des simples vendeurs. Ce sont des distributeurs qui peuvent devenir de véritables entrepreneurs. Ils vendent des produits, mais ils construisent aussi et animent également des équipes. Mais avant tout, c'est de créer et développer sa clientèle et donc de générer des revenus complémentaires. Des revenis que tous les français, je pense, ont besoin d'obtenir aujourd'hui.

Est-ce que ça marche comme les réunions Tupperware où on doit inviter des gens chez nous, leur vendre vos produits ou ça fonctionne d'une façon différente ?

C'est un peu cette manière là. Sauf que ça, c'est un peu à la manière des années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, avec la dématérialisation des outils, le métier a complètement évolué. Il s'est complètement transformé et les réseaux sociaux ont pris une place importante aussi pour développer ce type d'activité.

Quels types de compétences faut-il avoir ?

Il n'y a pas de profil type dans notre métier. Ça peut être un ingénieur de 50 ans qui est devenu inemployable, une maman au foyer, un sportif qui voudrait avoir plus de temps pour sa passion. En fait, on propose à tout le monde. Ceux qui ont déjà un emploi ou pas.

Combien faut-il vendre de produits pour se constituer un salaire ?

Tout dépend du temps que l'on va consacrer à son activité. C'est sûr que si on consacre deux ou trois heures par semaine, on va peut-être gagner, en termes de chiffre d'affaires revente, entre 300 et 500 euros. Mais si on va beaucoup plus loin, si on fait 15 heures par semaine, voire plus. Là, effectivement, on va constituer une équipe. On va accompagner des entrepreneurs qui vont faire la même chose que nous. Et là, on va commencer à toucher ce qu'on appelle des commissions de groupe pour lesquelles on peut atteindre des salaires qui sont sans limite.

Le job dating de Forever Living c'est mardi 5 avril de 19 h à 21 h 45 au Palais des Congrès Jean Balladur dans l'Avenue Jean Bène à La Grande-Motte.