La Nouvelle éco : Jordan Munoz ouvre une école de pilotage sur le circuit d’Issoudun-Migny

Éducateur sportif indépendant et passionné de sport automobile, Jordan Munoz, qui vit à Morthomiers dans le Cher, a plusieurs activités : “Jusqu’en 2021 j’étais conseiller commercial dans une concession à Bourges. J’ai passé un BP jeps (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) sport automobile à Clermont-Ferrand. Je travaille pour des marques : je fais des essais avec des représentants pour de nouveaux modèles, des présentations de voitures lors d’événements. J’étais récemment sur le stand BMW du Tour auto en compagnie d’Ari Vatanen.”

Deux voitures de légende

Jordan Munoz a également travaillé un temps pour une école de pilotage dont le siège était à Poitiers et qui organisait des sessions dans le Cher. À sa fermeture, il a eu l’idée de reprendre l’activité à son compte. Il a fait l’acquisition de deux véhicules emblématiques : une Peugeot 306 rallye et une Subaru Impreza WRX. Début juin, il animera son premier week-end de stage sur le circuit en terre d’un kilomètre d’Issoudun-Migny, propriété du Team Feuillade. “C’est un circuit tout à fait adapté avec différentes courbes pour apprendre à glisser, du dénivelé et de belles lignes droites”, souligne-t-il.

Les sessions se déroulent les week-ends, mais il est aussi possible de réserver en semaine sur une journée complète. Référencé sur la centrale de réservation d'activités sportives originales Sport découverte, Jordan Munoz vise en premier lieu une clientèle de particuliers sous la forme de bons cadeaux à l’occasion d’anniversaires par exemple ou d’entreprises qui veulent inviter leurs clients ou leurs collaborateurs. Il est également habilité pour recevoir de futurs conducteurs ou des professionnels de la route dans une optique de perfectionnement.