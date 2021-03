NOUVELLE ECO : Journée spéciale "les Héros du quotidien", Jérémie livreur à vélo

Ils ont inventé, se sont investis, ont résisté. Ce sont nos héros des territoires. France Bleu Azur donne rendez-vous à tous ceux qui nous ont permis de traverser cette année folle et que vous avez reconnu comme les nouveaux "héros". C'est le cas de Jérémie. Il est livreur à vélo pour une société niçoise fort justement nommée "le lien". Alexandre Mottot, vous lui avez demandé ce que cette crise a changé dans son quotidien....

Oui, j'ai rencontré Jérémie place Garibaldi à Nice, je lui ai demandé de se remémorer le tout début du confinement et de me dire ce qu'il a vu changer autour de lui

"C'est quand les gens ne peuvent plus sortir, on se dit à ouais il commence à y avoir une ampleur là! Le travail commence à grossir. On commence à changer de client aussi parce qu'il y a des clients qui nous sollicitent moins. Il y a des entreprises qui ferment."

"Les Carrefour Market pour lequels on travaille, à la base, on est deux coursiers par jour dessus. On s'est retrouvés des journées à six, sept coursiers sur juste Carrefour? On est obligé de se concentrer sur les gens qui veulent faire leurs courses. Ils ont besoin de leur pâtes, leur PQ, au point même de vider les magasins. C'était impressionnant. Une foule de coursiers dans un carrefour, en plus de la foule de caissiers pour encaisser les clients et faire leurs courses."

Vous avez senti que vos journées devenaient plus intenses et plus longues?

"Complètement! On commençait de plus en plus tôt. On devrait même commencer avant l'heure normale des livraisons des courses. Et le soir, c'était des journées jusqu'à 20 heures. Normalement à 20 heures, on devait tout plier c'était la furie."

Les clients est-ce qu'ils vous manifestaient de la reconnaissance. Est ce qu'ils vous manifestaient aussi de l'inquiétude parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était que cette maladie? Et certaines personnes avaient peur des livreurs.

"Il y avait beaucoup de ça, surtout qu'on livrait beaucoup de personnes âgées. Au contact de clients, j'arrive avec les courses, presque ils me fermaient la porte au nez, ça arrivait ça. Malgré cette crainte, chacun avait sa façon de manifester, ses remerciements et certains c'était juste des mots! Faites attention, ne vous contaminez pas, on a besoin de vous. J'ai entendu des choses comme ça et parfois, ça, ça vaut autant qu'un pourboire, ce genre de phrase!"

Est-ce ce que vous aviez aussi le sentiment d'être un peu un héros?

"En fait oui, parce que nous le disait clairement, on livrait des courses à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Au vu de toutes les courses qu'on a livrées, pas seulement les courses Carrefour, même les entreprises, c'était même une période dure, mais très, très satisfaisante en terme d'utilité pour la société, pour les gens et pour les particuliers. On se dit Whaou! je peux être plus utile que d'habitude. On est excités, on ne pense pas à l'image qu'on a. _On se dit même pas qu'on est des héros_. On se dit qu'on a la chance de pouvoir être utile avec notre boulot pendant que d'autres entreprises ferment et ne peuvent pas exercer parce que, justement, c'est des métiers qu'ils ont choisis et ils ne pouvaient pas prévoir que la pandémie viendrait et qu'ils ne seraient plus tellement essentiels aux clients et à la société. "

Quand vous serez un homme très âgé et plein de sagesse, je vous le souhaite dans 40 ans, 50 ans. Comment vous raconterez cet épisode à vos petits enfants?

"J'en ferai des caisses déjà, c'est sûr. Je leur dirai qu'on risque nos vies sur les routes, ce qui n'est pas entièrement faux. Je leur dirais que c'était la panique, qu'on a quand même une pandémie. Il y a eu des changements dans la société. Il y a eu plein de choses qui ont bougé. Il y a des gens qui ont agi différemment, qui sont remis en question. Je raconterai ça comme une aventure. Vraiment! Je pense."

Merci à Jérémie pour avoir partagé des souvenirs de son aventure, du confinement. Et si on ne sait jamais de quoi demain est fait? On sait qu'on peut compter sur "des héros du quotidien" discrets et très efficaces.

