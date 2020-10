La nouvelle éco : Joy-Astrid Poinsot de retour Chez Camille à Arnay-le-Duc

A Arnay-le-Duc, Chez Camille est une institution. Le restaurant, fermé depuis près d'un an, devrait rouvrir ses portes ce weekend. Derrière les fourneaux : Joy-Astrid Poinsot, candidate de l'émission Top Chef en 2016 et son mari Alexis Blanchard.

" Ouvrir un resto en pleine crise sanitaire, c'est presque du suicide" rigole Joy-Astrid Poinsot. L'ancienne candidate de Top Chef semble ne rien avoir perdu de l'énergie qui l'a fait connaître dans l'émission et l'arnaytoise est prête, malgré les circonstances à relever le défi. Il y a quelques mois, elle a décidé de reprendre avec son mari le restaurant Chez Camille, à Arnay-le-Duc.

Il faut dire que Joy-Astrid Poinsot connaît bien la maison. Ses parents ont géré l'établissement pendant près de 35 ans avant de passer la main en 2018. La succession s'est soldée par une liquidation judiciaire en décembre 2019 mais la jeune cheffe de 31 ans a bien l'intention de redonner ses lettres de noblesse à l'établissement : "le passage de cette liquidation a été assez court et n'effacera pas les 40 ans voire 100 ans de ce restaurant qui ont été fort glorieux."

Dans les assiettes, les nouveaux gérants promettent "de la gourmandise, de la cuisine bourgeoise, des poulardes en vessie, des patés en croute qui ont gagné un prix aux championnats du monde, avec beaucoup de choses qui se passent en salle, devant les clients." Le tarif du menu midi est fixé à 18 euros, celui du menu Nationale 6 à 25 euros, puisque c'est dessiné sur la façade.

La carte, la déco du grand hall et du jardin hiver : tout est prêt Chez Camille pour accueillir les premiers clients. Le restaurant doit ouvrir ses portes samedi, mais pour l'instant "on avance dans le brouillard", confie Joy-Astrid Poinsot, qui attend les nouvelles mesures sanitaires du gouvernement. "Quoi qu'il arrive, si on ne peut pas ouvrir, on fera des plats à emporter dans un premier temps" explique celle que rien ne semble pouvoir atteindre.

Infos pratiques : Chez Camille, 1 place Edouard Herriot, 21230 Arnay-le-Duc, 03.80.90.01.86