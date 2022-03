C'est la marque créée par une Tarnaise et un Auvergnat, Jennifer et Julien mariés depuis 22 ans. Ils se sont connus en prépa au lycée Fermat de Toulouse. Leur troisième enfant, né en 2016, c'est Jules & Jenn,des chaussures, des sacs et des ceintures fabriqués en Europe méridionale et en France.

La nouvelle éco : Jules & Jenn la marque de chaussures et maroquinerie made in Europe conçue par une Tarnaise

C'est une marque désormais bien référencée lorsque vous cherchez des chaussures fabriquées en Europe, continent qui représente moins de 4% de la production mondiale (contre 87% pour l'Asie devant l'Amérique du Sud, 5%). "Jules et Jenn" a été créée en 2016 par Julien et Jennifer Maumont, 47 ans tous les deux. Le couple s'est rencontrés sur les bancs du lycée Fermat à Toulouse, en prépa avant d'intégrer HEC à Paris. La native de Mazamet (Tarn) et l'Auvergnat se sont mariés il y a 22 ans, ils habitent désormais Barcelone où travaillent les 17 collaborateurs de leur entreprise, sans compter les 60 ouvriers qui œuvrent dans les ateliers partenaires..

Une partie de la maroquinerie est fabriquée à Graulhet dans le Tarn. - DR

Transparence et prix fixe

"Jules & Jenn", c'est l'ambition d'une marque responsable et transparente. Parce que fabriquer des chaussures en France à des tarifs accessibles reste encore un défi, ils ont choisi de travailler avec des ateliers transparents en Espagne, au Portugal et en Italie. "On veut pouvoir donner aux lients toutes les informations: d'où vient la matière, quelle est son prix, qui travaillent, combien ça coûtent. Tous les ateliers ne veulent pas donner ces informations, encore moins en Asie...", explique Jennifer. La maroquinerie est fabriquée à Graulhet et Castres dans le Tarn.

C'est ainsi que Jules & Jenn proposent des bottines à 110 euros, quand d'autres magasins les vendraient 170 pour la même qualité. Leur best-seller, c'est une paire de baskets à scratch fabriquée au Portugal, prix de base : 105 euros. "Nous, on a choisi de proposer un prix juste et fixe sans promotion, sans solde. Dans la mode, les consommateurs sont enfumés, on nous fait payer des marges déraisonnables alimentées par des hausses et des baisses de prix délirantes", poursuit Jennifer, maman de deux adolescents.