La nouvelle éco : jusqu'à 15.000 personnes attendues aux ventes d'usine Hublot, dans le Tarn

Voilà une idée pour la fête des pères. Pourquoi ne pas offrir un ciré Hublot ? La marque tarnaise, installée depuis plus de vingt ans à Labruguière, organise depuis le 10 juin dernier jusqu'au dimanche 19 juin ses ventes d'usine. Elles attirent jusqu'à 15.000 personnes venues trouver de bonnes affaires. Rémy Escande, président directeur général de Hublot Mode Marine et co-fondateur de la marque, est l'invité de "La nouvelle éco".

France Bleu Occitanie : Comment avez-vous eu l'idée de créer des pulls marins dans le Tarn ?

R.E : C'est assez simple. Vous n'êtes pas sans savoir que le bassin Castres-Mazamet était réputé pour la fabrication de pulls. Après avoir fait une carrière dans le prêt-à-porter, et sur demande d'un client, j'ai eu l'idée de créer un pull marin traditionnel avec des rayures et des boutons sur les épaules. Un pull avec le bien connu fil cardé de la région.

Comment, vingt ans plus tard, êtes-vous devenu leader européen du ciré ?

Il se passe beaucoup de choses en vingt ans ! Déjà, au départ, le pull marin était traditionnellement marine ou marine/écru. Nous, on a acheté des couleurs et c'est comme ça que ça a démarré. La problématique c'est qu'en 2004, toutes les usines du bassin ont fermé. Je me suis retrouvé sans solution locale donc, par mes expériences passées, j'ai commencé par revenir sur le Maghreb, le Maroc. De fil en aiguille, nous avons parcouru le monde jusqu'à atterrir en Asie où nous avons pu développer notre gamme de cirés. C'est le meilleur rapport qualité-prix.

Et en 2022, vous tablez sur un chiffre d'affaire de 15 millions d'euros. Les ventes d'usine (deux par an) sont importantes également ?

Oui c'est un gros chiffre. Cela représente, grosso modo, 8% du chiffre d'affaire global de la société. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup diversifier nos canaux. Nous avons une quinzaine de magasin partout en France.

Les produits vendus en usine sont vraiment moins chers ?

C'est à peu près 30% moins cher que les prix en magasin. On trouve à la fois les anciennes collections, et la nouvelle.

Mais vendredi, vous ne serez pas à Labruguière. Je crois que vous allez suivre la demi-finale du Castres Olympique face au Stade Toulousain à Nice...

Oui, c'est inévitable ! Vendredi je serai à Nice pour aller voir notre cher Castres Olympique en espérant la finale au bout du match.

De 5.200 m2 à Labruguière, le siège gagnera 1.200 m2 d'ici la fin de l'année. Les ventes d'usine ont lieu dans l'usine transformée en magasin géant : ZA du Pont Trinquat - Zone commerciale de l'aéroport, 81290 Labruguière.