La nouvelle éco : Just Eat recrute 60 livreurs en CDI à Montpellier

Just Eat, une des plateformes de livraison de repas à Montpellier, recrute une soixantaine de livreurs en CDI. Contrairement à ses concurrents Deliveroo et UberEats, ils auront le statut de salarié.

Just Eat est une des plateformes de livraison de repas présentes à Montpellier. Des plateformes qui prennent 30% de commission sur chaque commande. Avec l'aide du dispositif gouvernemental "1 jeune-1 solution", Just Eat recrute une soixantaine de livreurs en CDI. Une opération d'envergure que nous détaille Méleyne Rabot, la directrice générale de Just Eat France.

Effectivement, c'est un recrutement important et un nouveau modèle qu'on a lancé depuis le début de l'année dans plus d'une quarantaine de villes en France. À la base Just Eat est une entreprise française qui a été créée il y a 23 ans, qui s'appelait Alloresto et qui, par la suite, a rejoint un groupe anglais, puis un groupe néerlandais.

Du coup, ce qui a motivé le recours à l'emploi salarié, c'est qu'on a envie de maitriser davantage la qualité du service, on a envie de professionnaliser ce métier de livreur et que nos livreurs qui roulent avec nous soient protégés, sécurisés, puisque cela leur permet quand même de bénéficier de tous les avantages d'un CDI et du salariat, mais aussi pour que le service soit de meilleure qualité pour les restaurants et pour nos clients.

Ces livreurs que vous recrutez sont donc des CDI et ça tranche véritablement avec le statut des livreurs de vos concurrents : Deliveroo et UberEats.

Tout à fait, c'est un modèle très différent. Deliveroo et UberEats travaillent avec des auto-entrepreneurs. Nous, on travaille avec nos livreurs salariés et encore une fois, c'est une manière de les rémunérer qui est très différente puisque chez nous, comme ils sont salariés, ils sont rémunérés à l'heure, quel que soit le nombre de commandes.

Ça veut dire aussi que ça leur ôte une certaine pression sur le nombre de courses à effectuer, sur le fait de se dépêcher, d'aller vite, et ça a un effet vertueux sur leur comportement sur la route, sur le comportement des restaurateurs et des clients puisque, in fine, ça permet à tout le monde d'être plus détendu et d'éviter de bâcler une course en venant mettre la pression sur le restaurant pour qu'il prépare très très vite ou sur le client pour qu'il récupère sa commande et qu'il descende parce qu'il faut déjà partir sur l'autre course.

On peut imaginer qu'avec ces contrats en CDI, ça leur offre les avantages du salariat.

Ce n'est pas imaginer, c'est la réalité ! Avec un CDI en France, il y a les avantages du salariat : ils ont une mutuelle, ils cotisent à la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, ils sont couverts. Ils cumulent également des congés, des droits à la formation. On propose différents types de contrats, toujours en CDI mais avec différentes durées. On a des contrats de 10 heures, 15 heures, 20 heures, 23 heures, 30 heures et 35 heures qui vont vous permettre de couvrir tout vos différents besoins de flexibilité, que vous soyez étudiants, jeunes ou moins jeunes. On s'adresse à tout le monde.