La nouvelle éco : Kälen Kombucha, le thé pétillant bressuirais qui veut concurrencer le soda

Avec cette boisson aux origines chinoises qu'il a remodelée, le Bressuirais Sébastien Braud séduit de plus en plus de clients. Même si la crise sanitaire le freine pour toucher le monde de l'hôtellerie et de la restauration.

C'est au printemps 2020, à l'aube de l'été, que le Bressuirais Sébastien Braud a lancé la commercialisation de sa boisson, le Kalën Kombucha, inspirée du thé fermenté chinois... mais qu'il a découverte, des années plus tôt, au Canada. Ce thé qui se boit frais, "très désaltérant, légèrement acidulé, aux notes de fruits, qui pétille un peu" précise son créateur, a des atouts pour devenir une star de l'été. Le démarrage est très bon mais à l'automne 2020, quand les restaurants et les bars ont dû à nouveau fermer, les ventes ont automatiquement baissé. "J'arrive à mon objectif un peu moins vite que prévu" admet le Bressuirais, qui a tout de même réussi à diversifier sa clientèle.

Avec les sandwichs, c'est un vrai carton - Sébastien Braud

Sébastien Braud a lancé en début d'année 2021 son site internet, à destination des particuliers qui veulent acheter sa boisson. Mais comme il travaille tout seul, et qu'il a en plus son métier de consultant dans la grande distribution, il n'a pas le temps de livrer d'autres clients. Il fait donc confiance à ses distributeurs. "Ils fonctionnent avec l'hôtellerie restauration, les boutiques d'épicerie fine" explique Sébastien Braud. "Je suis aussi dans des boucheries et dans des boulangeries qui font du snacking ! Ils proposent ça avec les sandwichs et c'est un vrai carton."

Ce kombucha des Deux-Sèvres est un peu moins fermenté que la boisson chinoise d'origine... et donc plus facile à conserver et à transporter. Sébastien Braud espère concurrencer les sodas avec son thé pétillant bio, sans sucres, dont il vante les bienfaits pour l'organisme. Ce mois-ci, l'entrepreneur de 44 ans a eu la satisfaction de recevoir le trophée "Innovation" de l'Agglomération du Bocage Bressuirais.

Objectif pour Sébastien Braud, que sa petite entreprise devienne rentable dès cet été 2021. Il compte notamment sur la réouverture des restaurants et des bars. Atteindre la rentabilité lui permettrait d'abandonner son premier métier pour se consacrer à cent pour cent à Kalën Kombucha... et d'embaucher des salariés. Même s'il travaille avec plusieurs partenaires commerciaux, comme La Route des Comptoirs (Loire-Atlantique) qui lui fournit son thé, dans son atelier de 300 mètres carrés, et devant ses cuves qui peuvent contenir des milliers de litres, il avoue se sentir parfois un peu seul...