La nouvelle éco : Kari-Retouches, une couturière en camionnette

Dans la nouvelle éco on part à la rencontre d'une couturière en camionette. Dans sa camionnette de retouches et de réparations de vêtements qui se déplacent sur les parkings de deux supermarchés, à Servian et Roujan, 4 fois par semaine.

Aujourd'hui dans la nouvelle éco on part à la rencontre d'une couturière. Karina Marc, dans sa camionnette de retouches et de réparations pour les vêtements. Kari-Retouches se déplace sur les parkings de deux supermarchés, à Servian et Roujan, 4 fois par semaine. Entretien avec Karina Marc.

C'est pour aller au devant des clients que Karina Marque, vous avez décidé de vous installer sur les parkings de deux marchés Super U à Servian et Rouge. Quatre fois par semaine, vous y garez votre camionnette, Kari-Retouches. Tout le nécessaire y est installé pour travailler ?

C'est mon cocon et j'ai toujours le chauffage et la machine. J'ai tous mes fils, j'ai mes aiguilles, j'ai tout. Je suis inscrite à Repar'acteurs. On signifie à la clientèle qu'on fait partie d'un groupe qui répare d'abord les vêtements avant de tout changer.

Les réparateurs en label initié par les Chambres de métiers et de l'artisanat avec l'ADEME pour promouvoir les métiers de la réparation. Un concept qui vous rappelle des souvenirs, Karina ?

Quand j'étais jeune, il n'était pas question de faire des trous dans les pantalons. Il fallait les réparer. Donc, j'ai su très rapidement réparer les trous et donc réparer ça. Ça me plaît bien. C'est c'est mon petit côté écologique, on va dire.

En quittant la restauration, où vous avez travaillé durant des années pour se lancer comme auto entrepreneure dans la retouche textile. Vous qui avez a appris la couture avec votre mère, vous renouez avec une certaine tradition familiale ?

La couture était quelque chose que j'aimais beaucoup, que je savais faire. Mes tantes et ma mère ont appris la couture chez l'usine Rolly, qui était à Sète. L'usine faisait les vêtements de ville et les vêtements de l'armée. Elle a fait travailler énormément de monde et elle a été délocalisée. Je crois qu'elle est partie au Maroc.

Avec votre camion Karina Marc, vous espérez capter des clients qui n'ont pas forcément le temps de se rendre en ville pour toutes ces retouches ou réparations textiles. Vous vous donnez encore quelques mois encore pour voir si l'activité est viable ?

Le problème en France, c'est que quand on a 50 ans passés, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on a passé toute une vie dans le même métier, c'est difficile de changer. On pourrait croire qu'on traverse la rue et c'est facile. Ce n'est pas facile. Faut pas rêver, c'est aller chez les Bisounours. Là, je me donne jusqu'à cet été. Au mois d'août, ça fera un an, donc je verrai si j'arrive à en vivre.

Si vous habitez les environs de Servian et que vous avez des vêtements, des sacs, des rideaux à faire retoucher ou réparer, Karina Marc est donc sur les parkings des supermarchés quatre fois par semaine.