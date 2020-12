La nouvelle éco - Une entreprise bordelaise commercialise un appareil qui désinfecte des locaux du coronavirus

Comme beaucoup d'autres entreprises, Karman Technologies, spécialisée dans la fourniture de matériel médical et chirurgical, a su s'adapter pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui son activité est en grande partie dédiée à la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Mais contrairement à d'autres, l'entrepreneur à la tête de cette entreprise n'a pas attendu que la crise sanitaire frappe la France pour s'y intéresser. Dès le mois de décembre 2019, Samuel Praicheux a commencé à réfléchir aux actions qu'il pourrait mettre en place.

Des millions de masques vendus

Alors que la France n'imagine pas l'ampleur de la crise sanitaire qui arrive en Europe, l'homme d'affaires commence déjà à prendre contact avec ses connaissances en Asie : des fournisseurs de masques.

L'entrepreneur, qui se dit passionné d'innovations technologiques, a développé juste avant l'épidémie de Covid-19 la branche santé de sa société et ça ne pouvait pas mieux tomber. Il commande alors à des fournisseurs basés à Hong Kong des masques "haute protection" pour adultes mais aussi pour enfants, et va ainsi les vendre en France : plus de 40 millions au total.

Une technologie pour désinfecter les locaux

Le fondateur de Karman Technologies ne s'arrête pas là. Il faut dire que cet ancien de chez Nestlé et Danone possède un bon carnet d'adresse. Et ses connexions dans le domaine industriel de l’automobile et de l’aéronautique vont l'amener à découvrir une technologie allemande qui permet de désinfecter des locaux du virus en quelques minutes grâce une brume sèche.

Samuel Praicheux décide donc de reprendre le brevet sous le nom de "Karman Jet" en France. Depuis cet automne il commercialise le produit auprès de sociétés ou de mairies pour qu'elles le prêtent ensuite aux commerçants par exemple. L'appareil fait la taille d'un petit aspirateur et coûte 2.500 euros mais la désinfection est efficace durant 10 jours après le passage du diffuseur avance l'entreprise.

Karman Technologies a vu son chiffre d’affaires dépasser les 10 millions d’euros entre mars et aujourd’hui. Elle a embauché également : l'équipe est passée de 10 à 22 personnes.