La Nouvelle-Eco - Kenevi : quand votre carte bleue devient aussi une carte de fidélité

En 2019, Mathieu Degruson et son associé Nicolas Charpentier ont eu l'idée de Kénévi en voyant l'essor de la carte bancaire "sans contact". Kénévi, c'est un petit boitier en bois qui reconnait toutes les cartes d'un portefeuille. Installé à la caisse de commerces, chaque client peut choisir son support : "moi, c'est ma carte bleue, ça m'évite d'avoir une énième carte de fidélité, c'est la première fois que je vois ça et c'est bien pratique !" relève Etienne en venant chercher son sandwich entre midi et deux, au restaurant le Clubb à Bétton. Pour les clients, c'est totalement gratuit.

Une idée bretonne

Le boitier est complètement indépendant de la machine à carte bleue. Kénévie associe simplement un numéro à la carte pour y associer un compte fidélité. Les deux créateurs, des anciens d'un géant de la télécommunication, font fabriquer ces boitiers entre les Côtes-d'Armor et en l'Ille-et-Vilaine.

Pour le moment une quarantaine de boitiers sont déjà installés à travers une quarantaine de commerces de Bretagne, mais aussi à Lyon, bientôt à Paris et même en Guadeloupe.