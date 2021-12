La nouvelle éco : Keolis recherche 70 conducteurs de bus à Rennes

Pour postuler, il suffit d'avoir plus de 21 ans et d'être détenteur d'un permis B. Le chauffeur reçoit ensuite trois mois de formation pour le permis D.

Parmi les nombreux métiers recherchés en ce moment, celui de conducteur de bus est en haut de la liste. A Rennes, Keolis recherche 70 conducteurs de bus. Seulement une dizaine de postes ont été pourvus. Cette vague d'embauche est liée notamment à l'ouverture prochaine de la nouvelle ligne de métro, à des reconversions liées à la crise sanitaire mais surtout à une augmentation des départs à la retraite. "Des gens qui, pour habitude, dépassait les 62 ans, ont aujourd'hui envie de partir à la retraite sur des âges légaux plutôt que de prolonger", explique Julie Gehan, la responsable des ressources humaines de Keolis Rennes.

Pour postuler, c'est simple, il suffit d'avoir plus de 21 ans et d'être détenteur d'un permis B. Le chauffeur reçoit ensuite trois mois de cours pour obtenir son permis D. Cette formation est financée en partie grâce à des partenariats avec Pôle emploi. "On y va par étape, c'est-à-dire qu'il va commencer par six lignes, ensuite on va monter sur douze ou treize lignes et ainsi de suite, sur la vingtaine de lignes que l'on gère en direct." En parallèle de la conduite, le candidat doit être à l'aise pour renseigner les passagers. "Il y a aussi un sens du self-control et une capacité à répondre aux situations imprévues. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir !", rappelle Julie Gehan.

"Insuffisant" pour améliorer les conditions de travail selon la CGT

Les futurs chauffeurs devront également jongler avec un emploi du temps particulier, soit très tôt le matin, soit très tard le soir, "ou les deux avec des périodes de coupure. Ils travaillent également les samedis et dimanches et jours fériés". Les candidats se font rares. Pourtant, il y a urgence pour Christian Demay, délégué CGT Keolis. "Il y a beaucoup de difficultés de recrutement, beaucoup de tensions dans l'entreprise du fait que l'on n'arrive pas à poser nos congés. 70 conducteurs, c'est peut-être assez pour faire rouler un réseau mais insuffisant pour créer de bonnes conditions de travail !", s'inquiète-t-il. Le métier s'est féminisé avec un quart de conductrices. Du côté de la rémunération, comptez entre 1600 et 1800 euros net, selon la CGT. Les candidatures se déroulent en ligne.