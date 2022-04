La nouvelle éco : une aide pour trouver un logement pour des salariés de Keolis Rennes

Keolis Rennes prévoit une nouvelle campagne de recrutements. Sur l'année 2022, l'entreprise, qui gère les transports en commun de la métropole, envisage d'embaucher près de 130 personnes. Des contrats principalement en CDI pour conduire des bus, faire de la maintenance ou du support. Depuis 2019, elle travaille en partenariat avec Ma Nouvelle ville, une entreprise parisienne qui aide ses salariés à trouver un logement.

Caroline del Rey a bénéficié de ce service en octobre 2020, à la veille du second confinement. Elle travaillait pour Keolis à Orléans et a sauté sur une opportunité sur Rennes. Grâce à Ma Nouvelle ville, un service payé par son entreprise, elle a trouvé un logement en moins de dix jours. "Une personne visitait pour nous, explique-t-elle. Elle nous montrait tout en vidéo et nous donnait son ressenti sur des choses qu'on ne pouvait pas voir en image. Par exemple, elle précisait s'il y avait des odeurs bizarres ou un voisinage pas top. Des détails qui font que, elle, elle n'aurait pas choisi ce logement."

C'était comme si on était sur place pour faire des visites. - Caroline del Rey, conductrice des bus STAR, dans la métropole rennaise

Keolis a décidé de créer un partenariat avec cette entreprise après avoir eu quelques difficultés par le passé. "On a eu des personnes qu'on a recrutées, qui sont venues, et qui ont finalement mis fin à leur contrat parce que c'était plus compliqué d'emménager ici que ce qu'elles avaient imaginé", raconte Gaëlle Kerbellec, directrice des Ressources Humaines chez Keolis.

Les prix ont flambé avec l'arrivée de la LGV Paris-Rennes et du Covid-19, selon Ma Nouvelle ville. Le T2 en centre-ville est passé de 600 à 700 euros en moins de 5 ans. Auparavant, l'entreprise trouvait un bien sous quelques jours. Aujourd'hui, les recherches peuvent prendre jusqu'à un mois.

Et il faut aussi répondre aux demandes des salariés. "Aujourd'hui, un extérieur est apprécié, explique Élodie Travers, chargée du développement de l'entreprise. Et une autre exigence a évolué. Avant, il y avait un effet de sortie de ville. Cette année, on voit des personnes qui cherchent à se rapprocher ou à être à proximité des transports en commun à cause du prix des carburants."