La nouvelle Eco : l'entreprise "KetoM+" décroche le prix de la startup'euse mancelle

Sybille Kraft Bellamy vient de décrocher le prix de la startup'euse mancelle.

Cette femme a créé il y a un ans "Keto M plus", une entreprise qui conçoit des compléments et des produits alimentaires, pour les personnes atteintes d'épilepsie, de diabète ou d'alzheimer. Des compléments qui seront accessibles également pour le grand public. La société existe depuis un an et les premiers produits vont sortir sur le marché d'ici la fin de l'année.

C'est une reconnaissance

"Je suis très contente d'avoir reçu ce prix" nous a déclaré Sybille Kraft Bellamy, la responsable de "Keto M plus" quelques heures après la cérémonie. C'est gratifiant, c'est une reconnaissance et ça va nous permettre de mieux faire connaître nos produits".

Régime Illustration Santé © Maxppp - PHOTOPQR/L'ALSACE/

Une gamme de produits pour faciliter l’accès au régime cétogène à visée thérapeutique

En fait, selon le ministère de la santé, il faut savoir qu'en France 600.000 personnes vivent avec une épilepsie; un million avec une maladie neuro-dégénérative, 700 000 souffrent d’autisme, 900 000 d’Alzheimer et 120 000 de Parkinson. La qualité de vie de ces patients peut être améliorée grâce aux régimes cétogènes, encore peu connus ni répandus en France. Des régimes qui arrivent à modifier le métabolisme avec très peu de glucides.

Les premiers produits qui seront commercialisés sont des compléments alimentaires en format d’unidose, des bouchées cétogènes gustatives (particulièrement adaptées pour les malades et personnes âgées qui rencontrent des problèmes de déglutition avec risque d’étouffement). Ces produits sont actuellement fabriqués sur un site à Paris et devraient être commercialisés d'ici la fin de l'année.

Parallèlement, Keto M+ travaille également sur des plats préparés. Le centre de production devrait être installé au Mans avec l'appui des producteurs locaux. Les études pour élaborés ces repas sont actuellement en cours.