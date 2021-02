La Nouvelle éco : Khelys, une marque de vélos vosgiens artisanaux

Yann Babélian a lancé Khelys, sa marque de vélos vosgiens artisanaux. Cet ingénieur de formation dessine les cadres et les fabrique lui même. Ce sont des vélos sur-mesure.

Chaque vélo Khelys est unique ou presque. La marque vosgienne lancée par Yann Babélian souhaite casser les codes d'une industrie de la production de série. Ici tout est sur-mesure avec des matériaux le plus possible locaux. Cet ingénieur de formation a décidé de quitter, il y a presque 10 ans, les grandes marques de vélo pour lesquelles il travaillait. "On se rend compte que cette industrie est prise dans une spirale infernale de la compétitivité. C'est par exemple du marketing à outrance, de l’innovation pour dire d’innover", souligne Yann Babélian

"Sur l'artisanat, nous sommes beaucoup plus vertueux au monde qui nous attend", ajoute le fabriquant de vélo. Le tout premier de la marque est sorti en décembre dernier. "J'ai une responsabilité à retirer de la matière première du sol donc je ne veux pas en faire n'importe quoi. Je ne vais pas faire de vélo de route à assistance électrique mais par contre je peux faire un vélo utilitaire à assistance électrique", indique-t-il. Des deux-roues sur-mesure pour lesquels il faut débourser environ 2.200 euros.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?