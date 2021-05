La nouvelle éco : Kid & Trip, la start-up héraultaise qui loue des porte-bébés

C'est son expérience de maman qui a inspiré Annabelle Boynard, la fondatrice de Kid & Trip. Fraîchement créée, la start-up lunelloise s'est spécialisée dans la location de porte-bébés pour des enfants jusqu'à 6 ans. Comptez une quinzaine d'euros pour une semaine d'utilisation.

Un accessoire qui peut se révéler indispensable lors d'activités sportives ou culturelles. C'est pourquoi il est livré en deux jours après la réservation sur le site internet de la société.

Selon Annabelle Boynard, tout a été pensé pour simplifier la vie des parents :

Ça permet d'avoir les mains libres. Et ça, n'importe quel parent vous dira que ça change tout. Les parents de très jeunes enfants peuvent continuer d'avoir une vie sociale. Et pour les parents de plusieurs enfants, ça leur permet de faire un câlin au plus grand tout en gardant le plus petit dans le dos.