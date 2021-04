La nouvelle éco: Kimana la sandale minimaliste "tout-terrain" née à Ille-sur-Têt

C'est une chaussure 100% artisanale entièrement fabriquée par une jeune entrepreneuse d'Ille sur Têt : Kimana est une sandale "tout terrain" et faite sur-mesure, conçue pour la ville mais aussi la campagne, le vélo la randonnée et même... la course à pieds !

Kimana est née de l'imagination de Laura Kollaard, une jeune femme de 26 ans native de Céret qui après plusieurs années passées à exercer le métier de sage-femme en Belgique, a décidé de changer de vie et de revenir dans les Pyrénées Orientales pour s'installer à Ille sur Têt et se lancer dans un nouveau projet : créer une sandale minimaliste, polyvalente et sur-mesure.

Fabrication entièrement artisanale et sur-mesure

Actuellement hébergée dans les vastes locaux du fabricant de vélos Caminade à Ille-sur-Têt, Laura fabrique ses elle-même ses sandales en cuir sur une vieille machine à coudre "Singer" :

" Je suis très sportive et j'ai un mode de vie proche de la nature: j'ai donc cherché une chaussure adaptée à mon quotidien, pratique, légère et qui laisse mon pied libre de ses mouvements. Je fais tout moi-même de A à Z, avec des matières de qualité produites en France. C'est un projet porteur de valeurs: on sait d'où vient le produit et où va l'argent, et il y a un dialogue direct avec chaque client. "

Conçue sans renforts, avec peu de matière mais une semelle très robuste, la sandale Kimana se veut "tout terrain" et convient aussi bien au promenades urbaines qu'aux balades en vélo ou à la randonnée, voire la course à pied, car elle est faite sur-mesure pour épouser au mieux les pieds des porteurs :

"Il suffit de m'envoyer le contours de vos pieds en les dessinant sur une feuille de papier A4 sans oublier de marquer l'emplacement de l'entre-doigts. Le but c'est que la sandale sot la plus légère possible, qu'on la sente à peine quand on la porte pour une marche la plus naturelle possible."

Appel à financement participatif

Kimana est une des rares sandale de ce type produite en France. Deux modèles sont actuellement disponibles, mais Laura Kollaard à besoin de fonds pour passer à la vitesse supérieure, notamment via l'achat de matériel et la création d'un site internet. Elle a donc lancé un appel à financement participatif pour développer sa marque consultable ici.

Laura Kollaard fabrique elle-même ses sandales à Ille-sur-Têt © Radio France - Kimana