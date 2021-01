La nouvelle éco : King Jouet finit l'année 2020 sur un niveau "à peu près similaire" à 2019

Les fêtes de fin d'année passées, c'est l'heure du bilan pour les professionnels du jouet. Le directeur général de l'enseigne iséroise King Jouet vient à Saint-Étienne jeudi pour inaugurer un nouveau magasin, au sein du centre commercial Steel. Philippe Gueydon est aussi co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l’enfant, et il tire un bilan plutôt positif pour le secteur de la fin de l'année 2020, malgré le reconfinement en novembre.

Progression de 18% en décembre

"Se retrouver avec des magasins fermés en novembre ça nous a un peu coupé dans notre élan, ceci étant, on a eu une grosse affluence magasin sur le mois de décembre, un chiffre en nette progression, on a fait +18% en chez King Jouet en décembre", détaille Philippe Gueydon. Cette "performance mémorable" selon lui permet de finir l'année 2020 sur un niveau "à peu près similaire" à 2019.

Les ventes sur internet ont permis aussi de compenser, en partie du moins, les pertes liées aux deux confinements en 2020. Le click and collect ou retrait en drive a représenté selon Philippe Gueydon entre 20 et 40% du chiffre d'affaire pour King Jouet ces derniers mois.

Le directeur général de l'enseigne iséroise indique que ses magasins seront ouverts le dimanche en janvier 2021 "si le reste des commerces sont ouverts dans les zones où on est présent" dans les départements où l'ouverture dominicale est possible, comme la Loire. Et ce même si le mois de janvier ne représente pas une période majeure pour les ventes de jouets.