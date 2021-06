La nouvelle éco : Kipli, le matelas 100% naturel pensé par un Lotois

Avec son associé italien, le Lotois Aurélien Loredo a lancé il y a quelques années son idée de matelas écologique pour conquérir le marché du mobilier d'intérieur. Aujourd'hui, la marque Kipli se vend dans plusieurs pays d'Europe et emploie 25 salariés.

Lancée il y a maintenant quelques années par un jeune entrepreneur du Lot, l'idée d'un matelas 100% écologique a depuis fait son bout de chemin. Ainsi est née la marque Kipli, avec comme produit-phare le matelas en latex naturel. Une gageure aujourd'hui dans un marché du mobilier où 90% des produits sont fabriqués en synthétique.

"Depuis quelques années et notamment avec la crise sanitaire, en passant beaucoup de temps dans son intérieur, on commence à prendre conscience de la pollution dans le cœur de la maison assure Aurélien Loredo, le fondateur de la marque Kipli. Les gens le savent peu, mais cette pollution intérieure est souvent plus importante que celle à l'extérieur. Il y a donc une grande importance du mobilier que l'on peut acheter."

Des ventes à l'étranger

Aujourd'hui, la marque Kipli, fondée donc par un Lotois et son associé italien, vend ses matelas partout en France et même au-delà des frontières, en Allemagne, Belgique, Suisse et en Espagne. Kipli a développé son activité dans la literie, avant de s'élargir au reste du mobilier d'intérieur, comme les oreillers ou les couettes, en passant par la commode.