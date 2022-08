La nouvelle éco : Kloovis, un site de vente d'outils d'occasion créé par deux Montpelliérains

Un site pour vendre et acheter de l'outillage d'occasion à pas cher a été créé au mois de mai par deux Montpelliérains. Sur Kloovis, des artisans et des particuliers peuvent mettre en ligne des marteaux, des clous, des câbles électriques ou toute sorte d'outils.

Entretien avec Mickael Samama, l'un des deux co fondateurs du site internet Kloovis.

Sur votre site, on peut acheter de l'outillage d'occasion. Est-ce que c'est la solution pour faire des travaux à pas cher ?

Oui, l'objectif c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des utilisateurs qui cherchent à faire de la rénovation. Dans un premier temps, on va essayer d'avoir le plus d'offres possibles grâce à nos partenaires comme Union-Matériaux dans la région Occitanie. Petit à petit, qu'on puisse acheter des matériaux et de l'outillage de la part des particuliers, des artisans.

Quel type d'outils on peut trouver sur votre site ?

Du marteau à la perceuse, à la ponceuse, au bras télescopique, on pourrait même trouver des petites machines motorisées.

Les vendeurs, c'est à la fois des professionnels et des particuliers. Comment faire pour mettre en vente un outil sur votre site ?

C'est très simple, on n'a pas réinventé la roue. C'est comme Vinted ou LeBoncoin. Avec une adresse de retrait parce qu'en ce moment, c'est que du retrait, pas de livraison. Les particuliers peuvent mettre une annonce. Leur adresse n'est pas publique.

Il faudra qu'il prenne rendez-vous avec l'acheteur et il y aura un code de confirmation à échanger entre l'acheteur et le vendeur pour qu'ils puissent finaliser la transaction.

Il existe déjà des sites ou l'on peut acheter des objets d'outillage. Quelle est la plus value de Kloovis ?

La plus value de Kloovis c'est de vraiment pouvoir être spécifique au niveau de la plateforme. C'est plus facile de trouver des produits. Par exemple, quand on cherche un volet blanc. Sur Kloovis, on tombera dessus potentiellement plus facilement que si on faisait une recherche sur un autre site. Sur d'autres sites, si on tape "volet blanc" on peut trouver des locations, des maisons un peu tout, alors que là, on est vraiment spécialisé.

Pourquoi avoir créé ce site de vente en ligne d'outillage d'occasion ?

On a créé ce site parce qu'il y avait énormément de problèmes dans le métier du bâtiment, dans les négociants, les artisans, parce qu'en fin de chantier et même en fin de vie de produits, ce sont des produits qui partent à la poubelle. Forcément, c'est énormément de déchets alors que ce sont des produits qui auraient pu être utilisés par des particuliers. Ça va être le cœur de cible de nos acheteurs. On estime que 90 % des acheteurs seront des particuliers.

Y a-t-il une vérification de l'état des outils qui sont mis en ligne ?

Il n'y a pas de vérification de l'état du produit. Mais il y a un statut. Donc vous pouvez choisir quand vous mettez votre produit comme neuf, usagé ou en bon état. Kloovis vérifie tous les produits qui sont mis en ligne. On reçoit des notifications pour nous dire qu'il y a un produit qui veut être mis en ligne. Nous, on regarde si la personne a respecté les règles de Kloovis pour le mettre en ligne.

Concrètement, si les particuliers veulent vendre des outils comment il doit procéder ?

Vous créez un compte et vous mettez en ligne votre produit. C'est gratuit pour tous les vendeurs, que ce soit pros, particuliers, artisans.

Pour l'acheteur, c'est un peu comme sur toutes les plateformes. On prend une commission sur la vente du produit, mais c'est l'acheteur qui la paye et pas le vendeur. Même, si vous ça prend quelques temps de vendre votre produit, ça sera totalement gratuit.

Kloovis, le nom du site a bien été pensé en rapport avec ce que vous proposez ?

Oui, on a pris quand même trois ou quatre mois avant de trouver le nom. Et un jour, on a posé tout ce qu'on avait en quincaillerie. On a mis des clous et de vis. C'est devenu Kloovis. C'est aussi simple que ça.

Pour acheter des outils d'occasion, il faut aller sur le site internet de Kloovis.