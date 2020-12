La nouvelle éco : Kokoon lance son purificateur d'air anti-Covid à Chambéry

Avec la crise sanitaire, les masques et les gels hydro-alcooliques sont entrés dans notre quotidien. Autre marché en pleine expansion, celui des purificateurs d'air, afin de limiter le risque de transmission du Covid dans les pièces fermées. A Chambéry, Kokoon vient de lancer sa machine. France Bleu Pays de Savoie a rencontré le président de cette entreprise basée dans la zone industrielle de Bissy.

France Bleu Pays de Savoie : Patrick Blasenhauer, comment fonctionne ce produit que vous commencez tout juste à commercialiser ?

Patrick Blasenhauer : Vous avez juste à brancher une petite machine dans laquelle vous mettez de l'eau et un virucide. La mettre en route permet de nettoyer l'air et de bénéficier d'un air sain, tout simplement.

Le purificateur d'air anti-Covid de kokoon © Radio France - Nicolas Peronnet

On est vraiment dans la nouvelle éco, ce n'est pas votre activité initiale ?

On est quand même très orientés sur la protection des personnes et des données depuis notre installation à Chambéry il y a trois ans, avec par exemple des étuis contre le piratage des cartes bancaires, des passeports et des téléphones, ou encore des solutions contre la lumière bleue des écrans. C'est notre métier d'origine, mais le Covid nous a amené à nous poser d'autres questions en terme de protections. Nous nous sommes lancés dans les masques et visières lors de la première vague, puis aujourd'hui dans la purification de l'air. C'est un cheminement naturel.

Quels marchés visez-vous ?

D'abord celui des particuliers. Si l'on peut recevoir nos proches dans un environnement sain, c'est vraiment un plus. Après, l'utilisation du purificateur peut trouver sa place au quotidien au bureau, dans les commerces, les cantines scolaires. Un appareil avec une dose de virucide permet de purifier une pièce de 30 mètres cubes pendant près d'une heure et demi.

C'est une mesure barrière de plus ?

C'est exactement l'idée. Se laver les mains, désinfecter les surfaces, porter le masque, mais également purifier l'air parce que c'est essentiel.

Votre objectif en terme de production ?

On ne se met pas de limite. Les partenaires français qui nous suivent sont en train de doubler leur capacité. On attend un vrai succès de cette solution.

Vous n'êtes pas les seuls à vous attaquer à ce marché, quelle est votre différence ?

C'est vrai qu'il existe d'autres solutions. La particularité de la notre est de pouvoir désinfecter l'air d'une pièce en présence des personnes. A aucun moment vous ne serez confrontés à une projection d'ozone, une ionisation, ou le contact d'un virucide, tout se passe à l'intérieur de la machine. Vous n'avez que le bénéfice d'un air propre.

Le purificateur d'air anti-covid Kokoon est commercialisé à 150 euros.