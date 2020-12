La nouvelle éco : les panneaux publicitaires Komis à la peine dans les stades vides

La société tarn-et-garonnaise Komis, basée à Labastide-Saint-Pierre, souffre de la crise sanitaire et notamment de ses conséquences sur le monde du sport. Avec des clubs en difficulté et des stades sans public, le marché des panneaux publicitaires ne va pas fort.

Le moral est loin d'être au beau fixe chez Komis, société basée à Labastide-Saint-Pierre, au sud de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, et spécialisée dans les panneaux publicitaires et les écrans led dans les stades. Son activité étant très liée au monde du sport, si celui-ci va mal comme c'est le cas en ce moment en raison de la crise sanitaire, Komis elle aussi ne se porte pas au mieux.

Temps durs pour le monde du sport et tous ses partenaires

"C'est difficile parce que quand on a nos clients au téléphone, on sent que le moral n'est pas là" se désole Romain Tabary, directeur commercial depuis une dizaine d'années de la société Komis, pour qui le secteur sportif représente 80% de son activité. "Aujourd'hui, pour les clubs de Top14, de ProD2, de Fédérale, ou même les clubs de foot, c'est très compliqué, très dur. Et qui dit très dur pour les clubs, dit également très dur pour nous".

Le chiffre d'affaires de la société Komis a donc plongé en raison du premier confinement, avec un monde du sport totalement à l'arrêt. Selon Romain Tabary, en un an, la société fait un chiffre de 2 millions 500 000 euros par an. Mais cette année, rien qu'avec le premier confinement, les chiffres n'atteignent que les 1 million 700 000 euros.

Des stades vides mais des publicités visibles à la télévision

Heureusement, la société s'en sort mieux durant ce deuxième confinement, étant donné qu'une partie des matchs se poursuivent. Ils sont certes à huis clos, mais la présence des panneaux à la télévision, quand les rencontres sont retransmises, assure aux partenaires une visibilité satisfaisante. "Heureusement qu'il y a encore les matchs télévisés pour tout ce qui est Top 14 ou en Ligue 1 et Ligue 2 pour le football. On a au moins ça".

Une moindre consolation dans une période où "certes les matchs continuent, mais étant donné qu'il n'y a aucun spectateur dans les stades, un public qui représente normalement une masse énorme, les clubs pros ou amateurs ne veulent plus investir dans quoi que ce soit. Ils mettent tout en pause. Certes ils font les matchs, mais ils serrent les vis partout, notamment pour nous". Les seuls matchs télévisés étant ceux des clubs professionnels, en Top 14 pour le rugby, les pertes sont grandes pour la société.

S'adapter à la crise

Alors en attendant que la situation revienne à la normale, la société entretient ses liens avec les clients et les clubs qu'elle connaît bien, fait vivre ses projets, en conçoit de nouveaux, mais se tourne aussi vers d'autres secteurs que le monde sportif, afin de survivre.

"On va de plus en plus vers le secteur urbain, avec des enseignes de concessions automobiles, ou des marques comme Décathlon par exemple" explique Romain Tabary. On essaye de développer notre activité dans ce nouveau secteur, pour pallier les difficultés qu'on a dans le secteur sport".